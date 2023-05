SAT – ITAS MUTUA * “PUNTO SALUTE“: « INAUGURATO LO SPORTELLO FISICO E DIGITALE PER CHI FREQUENTA LA MONTAGNA »

17.20 - lunedì 1 maggio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

Nasce il punto salute Sat.Lo spazio fisico, inaugurato tra gli eventi del Trento Film Festival in collaborazione con ITAS MUTUA, sarà attivo sabato 6 maggio presso la Casa della SAT. C’è anche lo Spazio digitale sul sito della SAT.

Cosa fare se una zecca mi punge? Mi dovrei vaccinare contro il loro morso? E come si riconosce la processionaria? Cosa portare in montagna nel kit di primo e pronto soccorso? Quanto devo bere in montagna? Queste sono solo alcune delle domande che ci poniamo quando dobbiamo affrontare una semplice passeggiata o un trekking in montagna e spesso, pur bombardati da tante informazioni, non sappiamo muoverci nel cogliere le giuste risposte.

Per questo la Commissione Medica SAT ha deciso di promuovere uno spazio fisico aperto a tutta la popolazione, presso la casa della SAT a Trento, dove la Commissione metterà a disposizione la competenza di medici e di professionisti sanitari formati in Medicina di Montagna, per rispondere a domande, dare informazioni e indicazioni su medicina e salute. L’obiettivo del Punto Salute SAT è quello di diventare un punto di consulenza alle articolazioni della SAT, come Commissioni e Sezioni.

Così spiega la presidente della Commissione Medica SAT, Antonella Bergamo: “La medicina di montagna è un campo di studi e attività che si interessa dei problemi specifici della fisiopatologia dell’ambiente montano. In montagna può andare l’escursionista esperto, la persona non allenata, l’alpinista di élite, il giovane arrampicatore, l’anziano, il bambino, la persona con patologie croniche: la medicina di montagna deve avere una risposta per tutte queste persone. Il Punto Salute non sarà un ambulatorio medico ma un aiuto, anche individuale, a chi ha problemi di salute specifici, per chi vuole andare in alta quota, per consigli sui farmaci utili di scorta o presidi sanitari in lunghi trekking e tanto altro”.

Lo spazio, inaugurato tra gli eventi del Trento Film Festival, è in collaborazione con ITAS MUTUA. Cosi Giuseppe Consoli, presidente ITAS: “Siamo lieti di aver affiancato SAT in questo progetto. Da oltre 200 anni la nostra Mutua si occupa della tutela, della protezione e della prevenzione del rischio per i propri soci assicurati e condivide in questo la visione di SAT che, grazie a questa iniziativa, potrà contribuire alla diffusione di una fondamentale educazione in ambito medico. ITAS e SAT quindi veri e propri partner legati soprattutto dal comune interesse per un sano sviluppo della società trentina e non solo.”

Lo sportello sarà attivo sabato 6 maggio, negli orari: 9.30- 12.30 e 15.30- 18.30 presso la Casa della SAT di via Manci a Trento. Il Punto Salute è anche uno spazio digitale su www.sat.tn.it/spazio-commissioni/medica/punto-salute/.