PALAZZO GHIGI * GIORNATA DISABILITÀ: PRESIDENTE MELONI, « IL GOVERNO SI È IMPEGNATO A SOSTENERE I PIÙ FRAGILI, È STRUTTURALE LA MAGGIORAZIONE DELL’ASSEGNO UNICO »

16.42 - sabato 03 dicembre 2022

In occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, quest’anno dedicata al tema della “Trasformazione verso società sostenibili e resilienti per tutti”, il Governo ribadisce tutto il suo impegno per affermare il pieno diritto di tutte le persone ad avere una vita autonoma, indipendente e ad essere valorizzate secondo i propri talenti e le diverse competenze. Affronteremo con grande concretezza i problemi che le persone con disabilità, le loro famiglie, le amministrazioni territoriali, le associazioni, gli operatori pubblici e privati, il Terzo Settore vivono ogni giorno.

È nostro compito garantire la piena attuazione della Convenzione Onu per i diritti delle persone con disabilità, con particolare attenzione alla centralità della persona attraverso il progetto di vita. Il Governo si è impegnato fin da subito nel sostegno alle persone più fragili. Tra le misure principali della legge di bilancio è previsto, infatti, il finanziamento per rendere strutturale e non più transitoria la maggiorazione dell’assegno unico per i figli con disabilità. Un primo passo, al quale ne seguiranno molti altri, in un cammino che deve vedere tutte le Istituzioni unite nella stessa direzione.