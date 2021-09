PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * PISTA CICLOPEDONALE DA CASTELLO DI FIEMME A CAVALESE: « AFFIDATI I LAVORI, IL NUOVO TRATTO SARÀ REALIZZATO DALL’IMPRESA MISCONEL SRL »

Pista ciclopedonale da Castello di Fiemme a Cavalese, affidati i lavori.Il nuovo tratto sarà realizzato dall’impresa Misconel srl.

Assegnati i lavori della pista ciclopedonale delle valli di Fiemme e Fassa, nel tratto da Castello di Fiemme a Cavalese. L’Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti ha infatti dichiarato vincitrice della gara l’impresa trentina Misconel srl che ha fatto suo il lavoro con un’offerta pari a 1.201.512,67 euro, comprensivi di 80.000 euro di oneri per la sicurezza per un ribasso pari al 30,124%.

I lavori in questione serviranno a realizzare un nuovo tratto di pista ciclopedonale per collegare quella oggi esistente in località Maso Pertica nel Comune di Castello Molina di Fiemme con l’abitato di Cavalese nell’ambito della Ciclovia delle Valli di Fiemme e Fassa che, con questo importante tratto, va via via a completarsi. Il termine di esecuzione dei lavori è stato fissato in 490 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data risultante dal verbale di consegna dei lavori.