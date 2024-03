RAI * TGR TRENTO: «GIANFRANCO BENINCASA NUOVO CAPOREDATTORE, DA GIOVEDÌ 21 MARZO IN SOSTITUZIONE DI MASSIMO MAZZALAI »

15.07 - lunedì 18 marzo 2024

Gianfranco Benincasa nuovo caporedattore Tgr Trento. Da giovedì 21 marzo in sostituzione di Massimo Mazzalai.

Gianfranco Benincasa è il nuovo caporedattore della Tgr Trento. Da giovedì 21 marzo sostituirà Massimo Mazzalai, per sette anni alla guida della redazione, e nella quale continuerà a lavorare come caporedattore a disposizione del nuovo responsabile.

57 anni, nato ad Aarau, in Svizzera, ma trentino di adozione, Benincasa è stato nominato dall’Amministratore Delegato della Rai, Roberto Sergio, su proposta del Direttore della Tgr, Alessandro Casarin, che insieme a tutta la Direzione ringrazia Mazzalai per il grande impegno profuso in questi anni e augura buon lavoro al nuovo caporedattore della redazione trentina.

Benincasa ha iniziato la sua carriera nel 1986 in alcune radio private e collaborando con il “ Mattino” di Bolzano. È giornalista Rai da 25 anni, da oltre 15 anni è telecronista di RaiSport, inviato in tre edzioni delle Olimpiadi, Sochi 2014 (biathlon), Tokyo 2021 (tiro a volo, tiro a segno, climbing, pentathlon moderno, sollevamento pesi) e Pechino 2022 (snowboard e sci alpino) e alle Paralimpiadi di Vancouver 2010.

Come giornalista ha preso parte anche a quattro Giri d’Italia e a una Tirreno-Adriatico, oltre che, come telecronista, a numerosi eventi di livello internazionale: Mondiali di sci nordico, climbing, hockey su ghiaccio, Mondiali di sci alpinismo, salto con gli sci, combinata nordica, orienteering, Mondiali di Paraciclismo e di altre discipline paralimpiche, trail running e corsa in montagna, skiroll. Ha realizzato decine di telecronache e sintesi di Coppa del Mondo, Campionati Europei e Campionati Italiani nelle più svariate discipline: tuffi, mtb, ciclocross, atletica, triathlon, sci alpino, snowboard.

Laureato in Lettere e Filosofia – Storia Contemporanea all’Università di Bologna, alla Tgr Trento è stato conduttore e inviato, conosce perfettamente il territorio, uno dei motivi per cui ha scelto di partecipare al job posting per la scelta del nuovo caporedattore della Tgr Trento. Ha scritto la “Storia dello Sport in Alto Adige” e dal Marzo 2022 è anche Presidente dell’Ordine dei Giornalisti del Trentino Alto Adige.