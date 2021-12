DE GODENZ (UPT) * BILANCIO 2022-2024: « MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE ENAIP DI TESERO (TN), APPROVATO MIO ODG »

18:12 - 17/12/2021

Il consigliere Pietro De Godenz ha visto approvare il suo ordine del giorno dedicato alla scuola alberghiere di Tesero. Come si evince dal dispositivo, emendato in accordo con la Giunta, De Godenz ha ottenuto l’impegno della Giunta provinciale ad attivare stanziamenti appositi per la manutenzione straordinaria del Centro di Formazione Professionale Enaip di Tesero, rivalutare il progetto di ristrutturazione dell’edificio già esistente,e a verificare la possibilità, utilizzando i fondi delle Olimpiadi 2026, del recupero della ex casa di riposo Giovanelli da dedicare a foresteria per i volontari che svolgeranno la loro attività durante l’evento olimpico 2026 e, in futuro, da utilizzare a favore degli studenti dei lavoratori della salute,del turismo e dell’industria che giungeranno in Valle di Fiemme.

“Finalmente un passo avanti davvero importante” ha dichiarato De Godenz che da anni si è attivato, con numerosi atti legislativi per fare in modo che l’istituto alberghiero “riceva gli interventi necessari per essere sempre una scuola al passo con i tempi e capace di formare negli anni a venire ancora molti addetti del turismo e del legno. La situazione, tutti lo sappiamo da tempo è infatti critica, servono interventi strutturali dell’esistente e la necessità di impostare una scuola alberghiera all’altezza delle aspettative di docenti, studenti e famiglie. Diciamo sempre, ed è vero, che il turismo è il nostro volano economico principale e quindi servono scuole in ordine, all’avanguardia e con aule e spazi adeguati.”

“Inoltre” ha aggiunto De Godenz ” ho apprezzato anche l’approvazione a verificare la possibilità di recuperare l’ex casa di riposo grazie ai fondi Olimpiadi 2026. Anche su casa Giovanelli, infatti, sto portando avanti da anni, in sintonia con la Comunità di Valle e molti amministratori e imprenditori una campagna attiva per far sì che tale spazio diventi un vero e proprio centro polifunzionale con mensa, spazi comuni, camere e servizi da mettere al servizio di coloro i quali si recano in valle di Fiemme per lavorare. I fondi delle Olimpiadi utilizzati in tal senso sarebbero infatti un ottimi investimento.

Ricordiamo che il CIO ha richiesto specificamente che vi siano luoghi atti ad accogliere al meglio i molti volontari che giungeranno da noi per le Olimpiadi 2026. Recuperare, finalmente, la Casa Giovanelli, permetterà quindi di rispondere a questa esigenza per l’evento specifico e alla sua conclusione la struttura potrà essere usata come foresteria per i professionisti della salute che vorranno venire a lavorare presso l’ospedale di Fiemme o, per fare un altro esempio, per accogliere il personale delle aziende turistiche locali ma non solo – anche La Sportiva, tanto per citare una importantissima attività produttiva locale (ma ve ne sono molte altre), da tempo lamenta la difficoltà nel reperire abitazioni per i suoi nuovi dipendenti. E non dimentichiamo, per completezza, quanto il recupero dello stabile in discussione potrà essere positivo proprio per la scuola, con spazi cucina e mensa e che permetteranno finalmente ai ragazzi di mangiare assieme senza doversi sparpagliare in vari posti come avviene oggi a causa della mancanza di spazi adeguati.

“Insomma” ha concluso De Godenz “parliamo di una sperimentazione strategica e davvero utile che dopo tanti anni sono certo riusciremo finalmente a realizzare. Adesso avanti, continuando a lavorare perché questo splendido e utile progetto diventi finalmente realtà. Sperando davvero che questa proposta sia la soluzione che da tanto tempo stiamo aspettando; personalmente ne sono convinto.”

*

Di seguito si riporta Odg come approvato dal Consiglio

PROPOSTA DI ORDINE DEL GIORNO

Ddl. n. 120 Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2022 ddl. n. 121 Legge provinciale di stabilità 2022 e n. 122 Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2022-2024

Il Centro di Formazione Professionale Enaip di Tesero opera nel settore alberghiero e della ristorazione dal 1979 e, a partire dal 2003, nel settore del legno.

Oltre ai classici percorsi triennali di qualifica professionale offre il quarto anno specifico per il conseguimento del diploma di tecnico del legno; Per dare risposte concrete ai bisogni di formazione continua e permanente del territorio, Enaip organizza corsi per dipendenti pubblici e del settore privato, in collaborazione sia con l’Agenzia del Lavoro che su richiesta dell’Ente Bilaterale Turismo Trentino (EBTT), oltre a iniziative formative cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo (FSE) e al percorso di Alta Formazione, in sinergia con Riva del Garda.

L’istituto conta una utenza media annua di circa 175 allievi distribuiti su 10 classi ed è, a oggi, uno dei maggiori poli specialistici di filiera del sistema della formazione professionale nella provincia di Trento.

Proprio per i motivi sopra citati è doveroso che ottenga di continuo l’attenzione e il rispetto che merita, tornando a rappresentare un fiore all’occhiello non solo per la Val di Fiemme ma per tutte le vicine Fassa, Primiero, Cembra e Pinè.

L’edificio della scuola purtroppo presenta ancora carenze di tipo strutturale e ha la necessità di una improrogabile manutenzione straordinaria, oltre l’impellente esigenza di ricavare nuovi spazi idonei da dedicare all’attività didattica e una adeguata soluzione per il convitto.

Occorre porre una grande attenzione all’idea, già emersa in precedenza, di recuperare l’ex casa di riposo – puntando anche su i fondi olimpici – che permetterebbe di realizzare, oltre al convitto a servizio della CFP, anche una foresteria per poter dare domicilio alle molte figure professionali non presenti in valle e che in primis riguardano quelle afferenti alla sanità o all’insegnamento, unitamente a quelle impegnate nel settore alberghiero, come emerso nella recente assemblea di ASAT, ma anche ad altre tipologie di operatori, le quali risultano necessarie a quelle attività che hanno scelto di rimanere in Val di Fiemme con la loro sede operativa anziché spostarsi in realtà magari più funzionali al loro mercato, obbligando così a richiedere manodopera proveniente da fuori e a rispondere alla necessità di offrire alloggi.

Considerando poi come il prossimo evento olimpico rappresenterà oltremodo un’enorme possibilità di crescita per le valli dell’Avisio e per tutto il Trentino, aprire all’opportunità di creare nuove soluzioni alloggiative da destinare ai molti volontari italiani e stranieri – e in futuro convertibili a dimora per studenti, professionisti e lavoratori – diventa molto interessante e provvidenziale, tenuto conto altresì come la realizzazione di foresterie in Trentino possa essere un’ottima esperienza da sperimentare.

Per tali ragioni, utilizzando gli stanziamenti già previsti a bilancio

il Consiglio della Provincia Autonoma di Trento impegna la Giunta Provinciale:

• ad attivare stanziamenti appositi per la manutenzione straordinaria del Centro di Formazione Professionale Enaip di Tesero;

• a rivalutare il progetto di ristrutturazione dell’edificio già esistente, compatibilmente con le risorse disponibili per il finanziamento dell’intervento;

• verificare la possibilità, utilizzando i fondi delle Olimpiadi 2026, del recupero della ex casa di riposo Giovanelli da dedicare a convitto del Centro di Formazione Professionale e a foresteria per i volontari che svolgeranno la loro attività durante l’evento olimpico 2026 e, in futuro, in funzione dei lavoratori citati in premessa.

Cons. Pietro De Godenz