RAI * ” ITALIA LOVES ROMAGNA”: « PER L’EVENTO BENEFICO OLTRE 2,5 MILIONI DI EURO E PIÙ DI 30 PUNTI DI SHARE »

11.18 - domenica 25 giugno 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Per l’evento benefico ‘Italia Loves Romagna’ oltre 2,5 milioni di euro e più di 30 punti di share. Ciannamea: “È stato un evento potente e coinvolgente, gli italiani hanno mostrato grande solidarietà”.

Diciotto grandi interpreti della musica italiana, quattro testimonial, oltre 80 musicisti sul palco per una lunghissima diretta senza interruzioni pubblicitarie. Sono questi in sintesi i dati della straordinario evento di solidarietà “Italia Loves Romagna” che ieri sera ha conquistato la platea televisiva con il 30.8 % di share una media di 3 milioni 450 mila telespettatori. Il picco di ascolti è stato registrato alle 22.44 con Bocelli che interpreta “Con te partirò” seguito da 4 milioni 402 mila telespettatori. Lo share più alto (33.56 % di share) alle 24.44 dall’inedito triò Morandi, Elodie e Mannoia che interpretano “Vita” di Lucio Dalla.

“E’ stato un evento potente e coinvolgente, ha fatto cantare e riflettere, e soprattutto ha raggiunto lo scopo: dimostrare una tangibile solidarietà alle popolazioni della Romagna colpite dalla tragica alluvione – ha dichiarato il direttore Intrattenimento Prime Time Marcello Ciannamea – esprimendo grande soddisfazione per la cifra raccolta (1 milione 800 mila euro dai biglietti e più di 600 mila con il numero solidale 45538 attivo fino al 5 luglio) e per gli ascolti fatti registrare dalla serata trasmessa in diretta su Rai 1.

“Anche questa volta la Rai ha mostrato tutta la sua “potenza” – prosegue Ciannamea – fatta di promozione, organizzazione di eventi live e sinergia tra le varie direzioni coinvolte: Prime Time, Produzione Tv, Comunicazione, RaiPlay, Rai Radio2, Rai per il Sociale. Un grazie particolare al Ministero della Cultura, al Presidente Bonaccini, alle Istituzioni locali, a tutte le forze dell’ordine, a tutto il team Rai, a Friends&Partners e al meraviglioso pubblico di Campovolo e a quello a casa che ha seguito l’evento su Rai1, Rai Radio2 e su RaiPlay. Grazie a tutti gli artisti e ai nostri Talent che si sono resi disponibili per questa “maratona” musicale di solidarietà”.