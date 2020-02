GRUPPO LUNELLI * AMERICA’S CUP: « IL TEAM DI LUNA ROSSA PRADA PIRELLI SI RACCONTA ALLE CANTINE FERRARI, GIOVEDì 6 FEBBRAIO ALLE 18.00 »

Il Team di Luna Rossa Prada Pirelli si racconta alle Cantine Ferrari giovedì 6 febbraio alle ore 18. La Casa trentina, partner di Luna Rossa Prada Pirelli, accoglie i velisti a Trento

e organizza un incontro aperto al pubblico in vista della America’s Cup.

Una rappresentanza del sailing team di Luna Rossa racconterà dal palco di Ferrari Incontri alle 18 di giovedì 6 febbraio, esperienze, sfide e prospettive in vista della 36esima edizione dell’America’s Cup, la competizione più antica e prestigiosa del mondo della vela. Sarà un incontro all’insegna del grande sport, dedicato agli appassionati di vela ma non solo: quella di Luna Rossa Prada Pirelli è una squadra di professionisti di altissimo livello, che porterà all’America’s Cup l’eccellenza tecnologica affiancata dalla passione e dall’energia che da sempre contraddistinguono il nostro Paese.

La rappresentanza del team trascorrerà due giorni in Trentino, ospiti della famiglia Lunelli, per vivere in prima persona il percorso del “Bello e del Buono”, che dalle Cantine Ferrari sale fra i vigneti fino a Villa Margon, sede di rappresentanza del Gruppo, per terminare a Locanda Margon. Si sposteranno poi a Madonna di Campiglio, in omaggio al Parco Naturale Adamello Brenta, dove sgorga l’acqua Surgiva, anch’essa scelta dal team Luna Rossa Prada Pirelli quale propria acqua ufficiale.

Ferrari, “sparkling partner” del team Luna Rossa Prada Pirelli, è stato coinvolto in questa nuova avventura fin dal momento del varo. È stata infatti una bottiglia di Ferrari Maximum Blanc de Blancs, infranta dalla madrina Miuccia Prada sulla prua del primo AC75, a consacrare la collaborazione tra le due realtà. È iniziata così una entusiasmante stagione, accompagnata in ogni tappa dalle bollicine Trentodoc, che culminerà nel marzo 2021 con la 36esima edizione dell’America’s Cup nelle acque di Auckland, in Nuova Zelanda.

L’incontro di giovedì 6 febbraio, in via del Ponte 15 a Ravina, si preannuncia come un’occasione unica per entrare in contatto con i protagonisti della vela mondiale e brindare #ToTheMaximum, in onore al nuovo Ferrari Maximum Blanc de Blancs, etichetta ufficiale della partnership, che invita a vivere ogni momento al massimo.

L’accesso alla sala è gratuito e garantito previa iscrizione al seguente link https://luna-rossa-ferraritrento.eventbrite.it fino ad esaurimento posti.