PSI TRENTINO * FRANCESCO VALDUGA: « SODDISFAZIONE PER LA RITROVATA UNITÀ DELLA COALIZIONE ATTORNO ALLA FIGURA DI UN AMMINISTRATORE COMPETENTE COME IL SINDACO DI ROVERETO »

17.48 - martedì 4 aprile 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione)

Relazione del Segretario Alessandro Pietracci al Comitato provinciale del PSI, che si è riunito in data odierna per esaminare la situazione politica alla luce dell’indicazione di Francesco Valduga a candidato presidente dell’Alleanza democratica e autonomista. I Socialisti esprimono la loro soddisfazione per la ritrovata unità della coalizione attorno alla figura di un amministratore capace e competente come Francesco Valduga, sul quale sono convenute tutte le forze politiche, nonostante le evitabili frizioni, le forzature e i distinguo dei giorni scorsi.

I Socialisti confermano altresì la loro volontà di contribuire al rafforzamento della coalizione con i valori e le idee del socialismo democratico, del mondo laico e riformista trentino, anche al di fuori dell’ambito partitico tradizionale, in modo da allargare i contorni della coalizione rafforzando i collegamenti tra le città e le valli.

L’Alleanza Democratica Autonomista, anche alla luce dei risultati elettorali del vicino Friuli Venezia Giulia, anch’esso regione a statuto speciale, dove vince, anzi stravince la coalizione di destra-destra, è ora chiamata ad un compito ancora più arduo del passato, senza rassegnarsi davanti alle evidenti difficoltà o rinunciare ad assumere iniziative coraggiose ed innovative contro la fallimentare azione della Giunta guidata dal leghista Fugatti.

Il PSI vuole evidenziare, ancora una volta tra i tanti problemi della nostra comunità, la “Questione” della sanità trentina e la tenuta complessiva del nostro sistema sanitario. E’ necessario lavorare sia sui servizi da garantire alle periferie sia su un quadro molto preoccupante che riguarda la carenza dei medici, l’allungamento delle liste di attesa, una sanità che non raggiunge più l’eccellenza di un tempo.

I socialisti auspicano infine un avvio sollecito del lavoro preparatorio del programma di coalizione sul quale i cittadini possano scegliere con consapevolezza il governo che dovrà guidare il trentino nei prossimi cinque anni.