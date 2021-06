PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * OLIMPIADI: « MAURIZIO FUGATTI E IL COMITATO MILANO – CORTINA 2026 DAL PRESIDENTE MATTARELLA »

Maurizio Fugatti e il Comitato Milano Cortina 2026 dal Presidente Mattarella. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto oggi al Quirinale il presidente Maurizio Fugatti e gli altri rappresentanti istituzionali delle Regioni, città e Province autonome che fanno parte del Comitato Olimpico Milano Cortina 2026. Mattarella si è complimentato per il grande risultato ottenuto dalla candidatura olimpionica e ha dato ampio appoggio alle varie fasi organizzative.

“È sicuramente un grande onore – ha commentato a margine dell’incontro Maurizio Fugatti – aver potuto rappresentare al capo dello Stato la compattezza di intenti dei territori coinvolti in questa grande sfida per raggiungere innanzi tutto il livello di qualità, serietà e determinazione necessarie a far risaltare agli occhi del mondo quel ‘made in Italy’ che in un certo senso ha già convinto i giudici che hanno assegnato all’Italia l’edizione 2026 dei giochi olimpici invernali. Vogliamo vederlo come un primo concreto simbolo della voglia di rivincita delle nostre comunità, dopo questa lunga e difficile prova che il Coronavirus ha rappresentato”.