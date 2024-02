PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * MALTEMPO: « NELLE ULTIME 24 ORE REGISTRATE PRECIPITAZIONI MEDIE DI 15 – 40 MM, CON MASSIMO DI 71 MM A STORO »

09.39 - martedì 27 febbraio 2024

In Trentino ancora precipitazioni, temperature in aumento. Come annunciato, il maltempo sta interessando anche il Trentino. Meteotrentino comunica che nelle ultime 24 ore (dalle 8.45 di ieri alle 8.45 di oggi) si sono registrate precipitazioni medie di 15 – 40 mm, con massimo di 71 mm a Storo. L’intensità massima dell’ultima ora è di 7 mm a Storo. La quota neve è a oltre 1000 m circa ma neve o neve mista a pioggia è caduta anche sotto i 600 m specie nelle valli più chiuse, meno ventilate e durante le fasi più intense della precipitazione. Le temperature sono in aumento in montagna e sono ovunque sotto lo zero dai 1700 metri in su. Sono prossime a zero dai 500 metri ai 1700 circa.

Fino alle ore centrali di oggi sono previste precipitazioni persistenti ed intense soprattutto sui settori a sud e nelle zone di stau da Sudest. È prevista una attenuazione delle precipitazioni e un repentino rialzo della quota neve oltre 1600 m o più dalle ore centrali della giornata o nel pomeriggio di oggi quando si prevede che i flussi si attenuino. Le precipitazioni sono comunque previste continuare, seppur meno intense e meno persistenti, fino a mercoledì mattina ma con quota neve mediamente oltre 1600 – 1800 m.

Sul report valanghe, che si invita a consultare, (https://valanghe.report/bulletin/latest) il grado di pericolo per oggi, martedì 27 febbraio 2024, è 4-forte: la neve fresca e quella ventata richiedono attenzione; le escursioni richiedono la massima prudenza.

Sono possibili valanghe spontanee, anche di grandi dimensioni. Esse possono coinvolgere gli strati più profondi e raggiungere dimensioni molto grandi a livello isolato. Nei canaloni ripidi le valanghe possono avanzare sino alle quote di media montagna.