PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * COVID: « BOLLETTINO DI GIOVEDÌ 19-8, UN DECESSO / 33 NUOVI CONTAGI / VACCINAZIONI A QUOTA 647.205 »

Un decesso, 33 nuovi contagi. Vaccinazioni a quota 647.205. Coronavirus: la situazione di giovedì 19 agosto 2021.

Dopo una tregua durata 44 giorni, il Covid-19 torna a stroncare vite – una persona vicina ai 90 anni che era ricoverata nel reparto malattie infettive – mentre rimangono in terapia intensiva, in condizioni stabili, le due persone ricoverate nei giorni scorsi. In totale ci sono 23 pazienti covid, stante che ieri ci sono state 3 dimissioni a fronte di 2 nuovi ingressi.

I contagi persistono; oggi il bollettino ne indica altri 33: 10 individuati dai tamponi molecolari e 23 da quelli antigenici. Sono state confermate anche 9 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

Fra i nuovi positivi troviamo 1 bambino di nemmeno 2 anni, 1 altro in fascia 6-10 anni, 1 tra 11-13 anni e 6 tra 14-19 anni. Ci sono anche 3 contagi nella categoria 60-69 anni, 1 tra 70-79 anni e 1 di 80 e più anni. Quasi 3.000 i tamponi analizzati ieri (674 tamponi molecolari e 2.214 rapidi antigenici).

I guariti oggi sono 46 per un totale di 45.204. Questa mattina le vaccinazioni erano arrivate a quota 647.205, cifra che comprende 283.044 richiami. A cittadini