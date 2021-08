PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * CORONAVIRUS / COVID: « BOLLETTINO ALL’8 AGOSTO / ZERO DECESSI / 29 NUOVI CONTAGI / SCENDONO A 16 LE PERSONE RICOVERATE / 599.893 VACCINAZIONI »

Coronavirus: dal bollettino di domenica 8 agosto 2021.Zero decessi, 29 nuovi contagi. Scendono a 16 le persone ricoverate. 599.893 vaccinazioni.

Trentaquattresimo giorno senza decessi da Covid-19 in Trentino mentre il bollettino di oggi parla di altri 29 nuovi contagi a fronte di circa 3.500 tamponi analizzati. Intanto migliora la situazione negli ospedali dove ieri ci sono state 3 dimissioni e 1 solo nuovo ingresso: al momento i pazienti ricoverati sono 16, dei quali 1 continua ad aver bisogno della terapia intensiva.

I tamponi molecolari analizzati dal Laboratorio di Microbiologia dell’Ospedale Santa Chiara ieri sono stati 229: 8 di questi sono risultati positivi; altri 3 sono conferme di positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Molti di più gli antigenici, che ieri sono stati 3.274, dei quali 21 sono risultati positivi

Fra i nuovi contagi troviamo un bambino di nemmeno 2 anni, un altro in fascia 6-10 anni. C’è anche 1 ragazzino tra 11-13 anni e 9 tra 14-19 anni.

Salendo con l’età, troviamo anche 3 contagi in fascia 60-69 anni ed 1 con oltre 80 anni.

Altri 5 guariti portano il totale a 44.882. E sale anche il numero delle vaccinazioni che questa mattina era pari a 599.893, di cui 256.496 seconde dosi. A cittadini Over 80 sono state somministrate 67.030 dosi, che diventano 89.734 nella fascia 70-79 anni e 104.981 in quella 60-69 anni.