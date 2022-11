ARCIGAY * NOMINE: « NATASCIA MAESI È PRESIDENTE NAZIONALE, LUCREZIA MICHELOTTI CONSIGLIERA PER IL TRENTINO »

23.41 - martedì 15 novembre 2022

Arcigay, Natascia Maesi è presidente nazionale. Lucrezia Michelotti consigliera per il Trentino.

Il XVII Congresso nazionale di Arcigay si è concluso con una doppia prima volta: per la prima volta una donna, la casertana Natascia Maesi, è stata eletta presidente nazionale. Un’altra donna, Lucrezia Michelotti, assume per la prima volta il ruolo di consigliera nazionale per Arcigay del Trentino.

Lo scorso fine settimana, si è svolto a Latina il XVII Congresso nazionale di Arcigay. Per tre giorni, le delegate e i delegati dei 72 comitati territoriali si sono confrontati sulle prospettive della battaglia per la parità dei diritti, per l’autodeterminazione e contro ogni forma di discriminazione. Al termine dei lavori, l’assemblea ha approvato la mozione “Orgoglio in movimento” e ribadito l’identità antifascista e pacifista dell’associazione.

Natascia Maesi, giornalista, casertana di nascita ed espressione del Comitato territoriale di Siena, è la prima donna eletta presidente nazionale di Arcigay. «Sono molto onorata del ruolo di cui l’associazione oggi mi investe e che è l’esito di un percorso che viene da lontano e che coinvolge numerose donne all’interno dell’associazione», ha commentato Maesi. «Da oggi, per quattro anni, sarò la presidente di Arcigay. E sottolineo “la”, a marcare la differenza profonda tra leadership femminile e leadership femminista».

In ambito locale, un primato spetta anche ad Arcigay del Trentino, con una donna, Lucrezia Michelotti, che per la prima volta ricopre il ruolo di consigliera nazionale. «È successa una cosa veramente bella ed emozionante», commenta Michelotti. «Ringrazio il mio comitato, in primis per la fiducia da sempre dimostrata, ma soprattutto per il grandissimo supporto e affetto con cui mi hanno accompagnata al mio primo congresso nazionale. Arcigay del Trentino ha eletto la sua prima consigliera nazionale donna e non posso che sentirmi sovrastata dall’affetto della mia associazione. Mi impegnerò per tenere alte le istanze del nostro territorio anche sul piano nazionale». Michelotti, classe 1998, nata a Riva del Garda ma di casa a Trento, è entrata nel direttivo di Arcigay del Trentino il 9 ottobre 2021, associazione di cui ricopre anche il ruolo di vicepresidente.