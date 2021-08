PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * CORONAVIRUS / COVID: « BOLLETTINO AL 5 AGOSTO / NUOVA GIORNATA SENZA DECESSI / 33I NUOVI CASI POSITIVI / SOMMINISTRATE 587.843 DOSI DI VACCINO »

Coronavirus: i dati del bollettino di giovedì 5 agosto. Nuova giornata senza decessi per Covid in Trentino: anche dal bollettino di oggi dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari non risultano pazienti deceduti per la pandemia. Sono 33, in base ai dati odierni, i nuovi casi positivi, di cui 13 al molecolare e 20 all’antigenico, a fronte di 514 tamponi molecolari e 1.620 tamponi rapidi antigenici effettuati. I molecolari poi confermano 6 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. I pazienti ricoverati sono 11, di cui 1 in rianimazione. Due i nuovi ricoveri registrati. Per i guariti si contano 36 nuovi casi, portando il totale da inizio pandemia a 44.789.

Dei nuovi positivi, uno è nella fascia 6-10 anni, 2 sono tra gli 11 e i 13 anni e 3 tra i 14 e i 19 anni. Altri 3 casi riguardano la fascia 60-69 anni mentre non ci sono contagi per la fascia 70-79 anni e per gli over 80.

Continuano nel frattempo le vaccinazioni: stamane risultavano somministrate 587.843 dosi di vaccino anti-Covid (di cui 250.234 seconde dosi). A cittadini over 80 sono state somministrate 66.980 dosi, ai cittadini tra i 70-79 anni 89.542 dosi e tra i 60-69 anni 104.539 dosi.