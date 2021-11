PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * CORONAVIRUS / COVID: « BOLLETTINO AL 19 NOVEMBRE, 39 PAZIENTI IN OSPEDALE / 102 NUOVI CASI »

19:16 - 19/11/2021

Coronavirus: aggiornamenti di venerdì 19 novembre 2021.Trentanove pazienti in ospedale, 102 nuovi casi.

Ulteriore incremento del numero dei pazienti ricoverati per Covid negli ospedali trentini. Ieri ci sono stati 7 nuovi ingressi e nessuna dimissione: il numero totale sale pertanto a 39 e sale anche il numero di chi è seguito in terapia intensiva, che passa da 5 a 7.

Ieri sono stai analizzati 1.254 tamponi molecolari, che hanno individuato 37 nuovi casi positivi e confermato 45 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Questi ultimi sono stati 7.295, dei quali 65 sono risultati positivi. I nuovi contagiati sono distribuiti un po’ in tutte le fasce d’età: ce ne sono 8 ad esempio ultra ottantenni, 10 in fascia 70-79 anni e 11 in fascia 60-69 anni. Anche oggi 1 contagio fra i bambini sotto i 2 anni.

Salgono a 10 le classi in quarantena, mentre altri 44 guariti portano il totale a 48.305.

Sul fronte delle vaccinazioni, stamani è stata raggiunta quota 817.928, cifra che comprende 373.044 seconde dosi e 27.726 terze