ASSOIMPRENDITORI ALTO ADIGE E CONFINDUSTRIA TRENTO * RIUSO PLASTICA: « CON IPPR ED ECO CENTER FOCUS SULLE SOLUZIONI, PER OTTIMIZZARE IL CICLO DI VITA »

11.19 - venerdì 20 ottobre 2023

Affrontare la sfida della sostenibilità ambientale, sociale ed economica attraverso l’innovazione e lo sviluppo tecnologico. È quello che stanno facendo le imprese industriali del gruppo chimiche e plastiche. In un convegno organizzato da Assoimprenditori Alto Adige, in collaborazione con Confindustria Trento, Unionplast, IPPR ed eco center, si è parlato delle soluzioni per ottimizzare l’intero ciclo di vita della plastica, dalla raccolta differenziata al riutilizzo come materia prima. Il convegno si è svolto presso il termovalorizzatore di Bolzano, esempio concreto di utilizzo efficiente dei rifiuti per alimentare la rete del teleriscaldamento.

“L’utilizzo sempre più responsabile delle risorse e lo sviluppo di processi produttivi sempre più sostenibili – ha detto Giulia Manica, Presidente della Sezione Chimica, Vetro, Gomma e Plastica di Confindustria Trento – sono sfide comuni a tutte le imprese del settore. Poterci confrontare condividendo le soluzioni migliori e più innovative permette a tutti noi di diventare sempre più efficienti in questo campo”.

“Le nostre imprese stanno investendo fortemente per adottare soluzioni sempre più sostenibili con tecnologie e processi produttivi basati sul principio della circolarità, per utilizzare le materie prime in maniera responsabile, per ridurre gli sprechi e gestire in maniera efficiente scarti e rifiuti”, ha spiegato il portavoce del gruppo plastiche di Assoimprenditori, Mirco Brusco (Roechling Automotive).

Nel corso del convegno sono state illustrate diverse best practice: eco center, gruppo Santini, Ravago Italia, Roechling Automotive, Roverplastik e Finstral sono state alcune delle realtà che hanno illustrato le soluzioni ideate all’interno delle loro imprese. “Sono questi esempi, così come quelli di molte altre imprese del nostro territorio, che fanno capire quanto sia decisivo il know-how del settore industriale per affrontare le sfide ambientali che ci attendono”, ha spiegato il Presidente di Assoimprenditori Alto Adige, Heiner Oberrauch, nei suoi saluti introduttivi. Confindustria Trento è certificata family audit per le politiche di conciliazione famiglia-lavoro

*

Nella foto: Mirco Brusco, Giulia Manica ed Heiner Oberrauch con alcuni dei relatori