PRO VITA E FAMIGLIA * ABORTO: « ABBIAMO RISPOSTO A MACRON, NOSTRO FLASH MOB DAVANTI ALLE AMBASCIATE FRANCESI DI MILANO, FIRENZE E ROMA » (VIDEO)

08.16 - martedì 12 marzo 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Le ultime dichiarazioni del Presidente francese non lasciano spazio a dubbi: la Francia di Macron ha dichiarato guerra alla vita. L’inserimento dell’aborto come “diritto” nella Costituzione francese è stato solo l’inizio… ora Macron pretende di inserire l’aborto anche nella Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE!

Una mossa che rappresenta una vera e propria dichiarazione di guerra al diritto alla vita, alla nostra sovranità nazionale e ai principi fondanti dell’Europa. Di fronte a tali dichiarazioni, non potevamo rimanere in silenzio. L’8 marzo, davanti alle ambasciate e ai consolati francesi a Milano, Firenze e Roma, abbiamo recapitato il nostro messaggio di risposta al presidente Macron.

Con cartelli che smascherano i “nuovi principi” della Francia di Macron – Inciviltà, Brutalità, Inumanità – abbiamo espresso la nostra netta denuncia contro gli abusi ideologici di Macron e della sua agenda pro-morte. Il nostro messaggio è stato chiaro: non accetteremo che l’Europa diventi terreno di scontro per ideologie che pretendono di negare il diritto fondamentale alla vita. La battaglia è appena iniziata e le elezioni europee sono alle porte. Stiamo già delineando i prossimi passi per affrontare questa imminente minaccia.