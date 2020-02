CARABINIERI TRENTO * OVS – VIALE VERONA « TENTA UNA RAPINA ALL’INTERNO DEL NEGOZIO, BLOCCATO E TRATTO IN ARRESTO UN 29ENNE RUSSO »

Carabinieri Trento. Rapina all’interno dell’OVS. Bloccato e tratto in arresto dai Carabinieri.

Aveva pensato bene di entrare all’OVS di viale Verona ed appropriarsi di alcuni capi di abbigliamento occultandoli sotto il giubbotto ma il suo comportamento ha attirato l’attenzione del personale di vigilanza preposto per i controlli. Al momento di abbandonare il negozio è stato quindi fermato per un controllo e, durante i successivi momenti di tensione e gli spintoni, nel tentativo di guadagnare la fuga, è giunta sul posto una pattuglia di Carabinieri della Sezione Radiomobile già chiamati dagli addetti alla sicurezza, che ha bloccato l’uomo rinvenendo diversi capi di abbigliamento occultati sotto i suoi vestiti.

Condotto presso la caserma di via Barbacovi, al termine delle formalità di rito, K.M. 29enne russo, è stato dichiarato in arresto per rapina e sottoposto agli arresti domiciliari a disposizione dell’A.G.. Successivamente l’uomo, giudicato per direttissima nel pomeriggio di ieri, è stato condannato alla pena di anni 1 e mesi 6 e una multa di € 298 con pena sospesa, poiché incensurato.

La refurtiva, del valore di circa 100 euro, è stata restituita al legittimo proprietario.