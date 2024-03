PENSPLAN * “PLUS”: « ANALISI DI PIANIFICAZIONE PATRIMONIALE, IL NUOVO SERVIZIO GRATUITO PER I CITTADINI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO–ALTO ADIGE/SÜDTIROL »

12.17 - giovedì 21 marzo 2024

Il nuovo servizio gratuito Pensplan PLUS è stato presentato oggi, 21 marzo 2024, all’interno di una conferenza stampa a Trento dalla Presidente di Pensplan Centrum S.p.A., Johanna Vaja, dall’Amministratore Delegato/CEO, Matteo Migazzi e dal Consigliere, Maurizio Roat. Pensplan PLUS si rivolge all’intera cittadinanza della Regione e intende offrire un’analisi neutrale, completa e dettagliata della propria situazione patrimoniale personale completa, evidenziando i punti di debolezza e le esigenze di intervento.

Qual è la mia situazione finanziaria? Ho una copertura assicurativa e previdenziale sufficiente? E da non dimenticare: è stata pianificata la successione del mio patrimonio?

Per rispondere a queste e ad altre domande, Pensplan Centrum S.p.A. offre ora il nuovo servizio Pensplan PLUS, che fornisce ai cittadini un report della loro situazione patrimoniale personale in sei aree tematiche: finanze, beni materiali, assicurazioni, previdenza complementare, tutela della famiglia e pianificazione successoria.

“Per vent’anni la Società Pensplan Centrum S.p.A. si è occupata esclusivamente di previdenza complementare.” – spiega l’Amministratore Delegato/CEO della Società, Matteo Migazzi. “Grazie a una modifica della Legge Regionale si passa dalla previdenza complementare al welfare complementare. Dentro questo cambiamento che sta attraversando Pensplan Centrum si inserisce l’educazione finanziaria, e quindi Pensplan PLUS.”

“Pensplan PLUS rientra nei compiti istituzionali di Pensplan Centrum, e quindi quello di promuovere l’alfabetizzazione finanziaria tra la popolazione regionale. L’obiettivo del servizio Pensplan PLUS” – spiega la Presidente di Pensplan Centrum S.p.A., Johanna Vaja – “è quello di creare consapevolezza sull’importanza di pianificare il proprio futuro finanziario e quello della propria famiglia attraverso una valutazione obiettiva e neutrale della situazione finanziaria attuale.”

“Il servizio offre una fotografia della propria situazione patrimoniale, che risulta utile a ogni cittadino, a prescindere dalle sue conoscenze finanziarie.” – ha aggiunto il Consigliere di Pensplan Centrum, Maurizio Roat.

Come funziona Pensplan Plus?

I cittadini e le cittadine che intendono usufruire del nuovo servizio di analisi di pianificazione patrimoniale possono prenotare l’appuntamento tramite il sito di Pensplan Centrum S.p.A.:

https://www.pensplan.com/it/pensplan-plus.asp

Gli esperti dell’Area Welfare Management di Pensplan Centrum S.p.A. ricontattano il cittadino/la cittadina e spiegano quale documentazione e informazioni portare con sè al colloquio. Per poter effettuare tale analisi in modo preciso ed efficace, è importante infatti che vengano fornite tutte le informazioni sulla propria situazione personale negli ambiti analizzati: finanze, beni materiali, assicurazioni, previdenza complementare, tutela della famiglia e pianificazione successoria.

Il servizio di analisi di pianificazione patrimoniale Pensplan PLUS viene erogato presso gli uffici di Pensplan Centrum S.p.A. a Bolzano (via della Mostra, n. 11) e a Trento (Piazza Silvio Pellico, n. 6) e ha la durata di circa un’ora.

Il report

Gli esperti di Pensplan Centrum S.p.A. inseriscono, quindi, le informazioni acquisite dal cittadino in un software specifico, che, anche sulla base di dette informazioni, genera un report dettagliato. Il report, redatto in forma anonima, viene consegnato direttamente al medesimo cittadino durante l’incontro e con lui discusso. Al suo interno, è indicata la posizione nei sei ambiti analizzati. Per un migliore orientamento e facilità di lettura, il report utilizza la metodologia di analisi «semaforica» e riporta un risultato grafico con icone per ogni area analizzata:

• rosso: criticità rilevate che necessitano di un intervento;

• arancio: criticità rilevate che necessitano di una adeguata valutazione;

• verde: copertura sufficiente

Un’analisi neutrale e oggettiva

Pensplan Centrum S.p.A. fornisce un’analisi neutrale ed oggettiva e non dispensa in alcun modo consigli operativi relativamente alle eventuali specifiche azioni da intraprendere. Sarà eventualmente il cittadino a decidere, in piena autonomia, se rivolgersi a uno specifico operatore economico.

“La neutralità del servizio è un elemento centrale affinché il cittadino si senta seguito nel giusto modo, senza finalità commerciali.” – aggiunge Matteo Migazzi e continua: “L’essere super partes rappresenta uno dei valori aggiunti di Pensplan PLUS, a completo vantaggio di tutti gli operatori economici in maniera indiscriminata.” Il servizio Pensplan PLUS è gratuito.

