PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * ASSISTENTE DI STUDIO ODONTOIATRICO: « GLI ESAMI SI TERRANNO IL 25 E 26/11 PER GLI STUDENTI DEL CORSO ABBREVIATO, DAL 7 AL 12/12 PER QUELLI DEL CORSO BASE »

Assistente di Studio Odontoiatrico, designato il rappresentante della Provincia.Gli esami si terranno il 25 e 26 novembre per gli studenti del corso abbreviato e dal 7 al 12 dicembre per quelli del corso base.

Designare il rappresentante della Provincia nella Commissione d’esame finale dei due corsi realizzati nel 2020 per la formazione dell’Assistente di Studio Odontoiatrico. Lo ha stabilito ieri la Giunta provinciale, su indicazione dell’assessore alla salute Stefania Segnana. Si tratta di Carlo Trentini, quale rappresentante titolare, e di Franca Bellotti, quale sostituto, entrambi funzionari del Servizio provinciale Politiche sanitarie e per la non autosufficienza.

L’esame di qualifica per il conseguimento dell’attestato di Assistente di Studio Odontoiatrico si articola in una prova teorica ed una prova pratica con le quali si verifica l’apprendimento delle conoscenze e l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali da parte degli studenti.

Gli esami si terranno il 25 e 26 novembre per i 24 studenti del corso abbreviato e dal 7 al 12 dicembre 2020 per i 43 studenti del corso base.