FEDERAZIONE VVF VOLONTARI TRENTINO * SCI ALPINO E NORDICO: FUGATTI, « OSPITARE I CAMPIONATI È PER LA VAL DI FIEMME UN GRANDISSIMO ONORE »

Inaugurato a Cavalese il Campionato Italiano di sci per vigili del fuoco. Da oggi a sabato 1.135 pompieri si contenderanno la vittoria nelle specialità dello sci alpino, dello sci nordico, dello snowboard e dello scialpinismo.

La sfilata per le vie di Cavalese, l’alzabandiera e l’accensione del tripode hanno caratterizzato, a partire dalle 18.00 di ieri, la cerimonia di apertura del 38° campionato italiano di sci alpino e nordico, snowboard e scialpinismo riservato ai vigili del fuoco. Un evento che non è solo sport, ma anche e soprattutto una preziosa occasione per fare gruppo, stringere o consolidare amicizie e confrontarsi su tematiche importanti per il settore.

Oltre 1.100, precisamente 1.135, i vigili del fuoco provenienti da tutta Italia che nelle giornate di oggi (venerdì 19 gennaio) e di sabato saranno impegnati nelle varie gare sulle piste della Val di Fiemme e che alle 18.00 di ieri hanno sfilato per le vie di Cavalese, con partenza dalla locale caserma dei vigili del fuoco. L’arrivo in Piazza G. Verdi, che ha ospitato anche l’alzabandiera, il saluto delle autorità e l’accensione del tripode.

Tedoforo d’eccezione Luigi Delvai, il partecipante più “anziano”, che ha passato la fiaccola a Riccardo Selle, ex ispettore dell’unione di Fiemme e ideatore della prima edizione del campionato di sci per vigili del fuoco.

A dare il benvenuto ai tantissimi partecipanti, che gremivano la piazza, il presidente della Federazione dei vigili del fuoco volontari del Trentino, Luigi Maturi, che ha individuato nell’allegria e nella voglia di stare assieme i tratti distintivi dell’evento. Sulla stessa lunghezza d’onda l’ispettore dell’unione distrettuale di Fiemme e presidente del comitato organizzatore Stefano Sandri, che ha ricordato il calendario delle gare. Sul palco, accanto a loro, anche Fabrizio Curcio, capo del dipartimento nazionale di Protezione civile.

«Il 2023 è stato un anno ricco di situazioni complicate affrontate nel migliore dei modi grazie all’esperienza e alle capacità dei vigili del fuoco», ha dichiarato Curcio. «Uno spirito, quello che accomuna tutti i pompieri, che in Trentino è particolarmente forte grazie alla componente volontaria dei vigili del fuoco». Carlo Dall’Oppio, capo del corpo nazionale dei vigili del fuoco, ha invece sottolineato come tale realtà creda molto nello sport, potendo contare anche sul gruppo sportivo Fiamme Rosse. È stata anche l’occasione per una breve presentazione – curata dall’ispettore dell’unione Valsugana e Tesino e presidente dell’apposito comitato organizzatore, Emanuele Conci – del Concorso Internazionale allievi vigili del fuoco che si svolgerà a Borgo Valsugana dal 21 al 28 luglio e che porterà sul nostro territorio circa 900 ragazzi di età compresa tra i 12 e i 16 anni.

«Ospitare i campionati è per la Val di Fiemme e per l’intero Trentino un grandissimo onore», sono state le parole del presidente della Provincia, Maurizio Fugatti. «Tutti noi conosciamo i valori, sportivi ma soprattutto di comunità, di volontariato e di solidarietà che caratterizzano la missione dei vigili del fuoco. E qui in Trentino i vigili del fuoco volontari rappresentano una grande ricchezza per il territorio e, grazie ai valori che portano avanti, un esempio per i nostri giovani». Per la Provincia presenti anche l’assessore al turismo Roberto Failoni e il direttore generale Raffaele De Col, oltre al sindaco di Cavalese Sergio Finato, al commissario del governo Filippo Santarelli, al presidente del consiglio provinciale Claudio Soini e a Demetrio Moscato della Butangas.