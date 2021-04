WINDTRE * MEDIA E TV: « ON AIR IL NUOVO SPOT WINDTRE BUSINESS, UNA GRANDE RETE CHE UNISCE LE IMPRESE ITALIANE »

È on air in Tv e sui canali digitali il nuovo spot di WINDTRE Business, che pone il brand al fianco delle persone e delle aziende nelle sfide lavorative del presente, grazie alla velocità, affidabilità e capillarità della ‘Top Quality Network’ e alle soluzioni tecnologiche evolute pensate per essere sempre ‘più vicine’ alle imprese italiane.

Lo spot racconta la storia di tre aziende di diverse dimensioni che hanno scelto WINDTRE Business per connettersi ai nuovi modi di lavorare e migliorare la propria attività: la tecnologia FWA e le più avanzate soluzioni integrate fibra-mobile abilitano e collegano i loro business. Protagonista la rete WINDTRE, capace di creare una ‘grande connessione’ che parte dalle zone rurali del Paese e unisce un’intera filiera produttiva, quella che va dalla raccolta e vendita delle arance, allo smistamento logistico, fino al prodotto finale che arriva all’interno di un bar e diventa una spremuta per la colazione di una giovane coppia.

“In un momento in cui le reti ultrabroadband rappresentano un elemento chiave per la tenuta e, soprattutto, per la ripartenza, il nostro obiettivo è quello di supportare il tessuto imprenditoriale italiano attraverso la ‘Top Quality Network’, nata per unire le persone e i loro business”, commenta Claudia Erba, Direttore Brand Communication di WINDTRE. “Questa campagna racconta il ruolo ‘Human Network Builder’ del brand WINDTRE Business, con il quale vogliamo essere presenti attraverso una tecnologia che crei valore per le imprese, ma anche un approccio umano, consulenziale e relazionale orientato verso un modello B4B, Business for Business”.

La colonna sonora della campagna, pianificata in formati da 30 e 15 secondi, è il nuovo singolo di Fred De Palma “Ti raggiungerò”, che racconta una storia di vicinanza e conferisce allo spot un tono leggero e solare.