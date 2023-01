PATT – SEZIONE ALA (TN) * ATTIVITÀ: EDDY MARCHIORI, « IL È STATO UN ANNO DIFFICILE, NONOSTANTE CIÒ ABBIAMO PORTIAMO A CASA GLI OBIETTIVI CHE CI ERAVAMO PROPOSTI »

19.23 - domenica 8 gennaio 2023

Bilancio attività PATT Ala: tanti gli obiettivi raggiunti. Il segretario autonomista della sezione alense Eddy Marchiori traccia le linee generali dell’ultimo anno di attività politica, esprimendo soddisfazione: “Il 2022 è stato un anno difficile sia per le attività della sezione che per quelle del nostro gruppo consiliare, pesantemente ostacolato dalla pandemia ancora in corso e dalle vicissitudini legate al vicino conflitto in Ucraina, ma nonostante ciò portiamo a casa le attività e gli obbiettivi che ci eravamo proposti; grazie anche al lavoro del nostro consigliere delegato alla Protezione Civile Giuliano Mattei finalmente il Polo Protezione civile sta aprendo i battenti, l’acquisto da parte dell’amministrazione è stato perfezionato e sono in corso di ultimazione il completamento degli arredi interni.

L’arrivo del Polo ad Ala, ricordiamolo, è da sempre una battaglia targata PATT che si è sempre speso in tal senso fin dai tempi in cui esprimeva il Presidente della Provincia. Sul fronte urbanistico, il nostro assessore Stefano Gatti oltre ad aver portato a compimento il tanto agognato Piano Urbanistico Generale che Ala aspettava da decenni, ha già predisposto la prima importante variante per consentire di inserire puntualmente anche le esigenze pervenute nel frattempo dalla popolazione. Questo certifica che è finita l’era attendista, e ora il territorio è finalmente attrezzato per essere dinamico rispetto alle esigenze urbanistiche del territorio.Anche l’aspetto sociale è stato ben curato dalla Assessora Francesca Aprone, che oltre aI importanti servizi attivati in corso d’anno, ha portato a casa anche l’organizzazione del servizio doposcuola, che contiene attività che permettono ai nostri ragazzi di conoscere e apprezzare il proprio territorio e le associazioni della propria comunità, principi fondamentali per noi autonomisti.

Fra le attività che hanno impegnato il direttivo durante il 2022, oltre al nostro continuo lavoro di affiancamento dei nostri rappresentanti in Consiglio Comunale, la sezione ha affrontato la scadenza elettorale delle nazionali con grande tenacia garantendo una presenza costante sul territorio e un proficuo continuo dialogo, ed è stata ripagata da un risultato che a livello locale consolida il rapporto di fiducia fra il PATT e le persone.

Per quanto riguarda gli obiettivi per l’anno appena iniziato, certamente ci sarà quello di proporre un tavolo di lavoro che approfondisca il tema della toponomastica storica, un lavoro di ricerca che permetta alla popolazione di conoscere i nomi autentici delle vie della propria città e frazioni, prima che il revisionismo storico di inizi Novecento abbattesse la sua scure sulla nostra identità. Inoltre affronteremo la grande sfida delle provinciali con l’animo sereno di chi ha in mente solo il bene dell’Autonomia, lavorando sui temi e sui bisogni della nostra gente; per noi sarà un momento di confronto con la comunità molto importante che vivremo con la consueta serietà e impegno.

Ala Eddy Marchiori

Segretario Politico della Sezione