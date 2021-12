LEGA – GRUPPO COMUNALE TRENTO * BILANCIO: « PER IL 2022 TARIFFA DIMEZZATA PER LE SUPERFICI UTILIZZATE DAI PUBBLICI ESERCIZI, PER RENDERE SOSTENIBILE IL COSTO DEGLI SPAZI »

15:57 - 18/12/2021

Si è svolta oggi la conferenza stampa dei rappresentanti della Lega in consiglio comunale a Trento per presentare le richieste depositate al bilancio del Comune in discussione la prossima settimana.

Le proposte partono da una richiesta di supporto agli esercenti della città, i quali per le regole restrittive del periodo di emergenza COVID avevano potuto ampliare le superfici dei plateatici, a canone gratuito per il 2021. Dato che ora il canone tornerà integrale, si propone per il 2022 una tariffa dimezzata per le superfici utilizzate dai pubblici esercizi sul comune di Trento, in modo da rendere sostenibile il costo degli spazi occupati, ad oggi ancora ampliati rispetto alle aree pre-COVID-19.

Altre proposte spaziano tra i vari quartieri: pavimentazione in porfido per Belvedere, una presa d’acqua antincendio per Vason, un’isola ecologica per Viale Verona nell’area OVS, un chiosco di servizio per i ciclisti a Mattarello, il marciapiede di collegamento tra Gazzadina e Meano, servizi igienici per il Parco di Gocciadoro; tutte proposte richieste dai cittadini per migliorare la vivibilità dei quartieri.

Attenzione anche ai prossimi lavori per il bypass ferroviario, con la richiesta che le attività che perderanno la sede a causa dei lavori possano trovare una sede provvisoria all’interno del comparto dell’Atesina, per consentire la continuità del servizio al cittadino come per il centro ACI.

Le proposte, presentate dalla capogruppo Bruna Giuliani e da Vittorio Bridi, vicepresidente del consiglio comunale, nell’ambito della conferenza del centro-destra, saranno sostenute con emendamenti dedicati e ordini del giorno collegati al bilancio.

Lega Trentino per Salvini Premier