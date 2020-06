MORANDUZZO (LEGA) * TURISMO E PANDEMIA: « QUEST’ANNO TRASCORRERò LE VACANZE IN TRENTINO, SPESSO ANDIAMO A CERCARE LE ECCELLENZE IN ALTRE LOCALITà FUORI PROVINCIA O ALL’ESTERO »

La pandemia di COVID ed il conseguente lockdown hanno colpito violentemente la nostra economia ed in particolar modo il comparto turistico, il quale ha sofferto più di tutti il calo delle entrate dovuto alla delicata situazione.

Da quando siedo in Consiglio Provinciale ho costantemente cercato di promuovere i prodotti e le località del Trentino e anche la Provincia ha sempre operato in tale direzione. Oggi, però, questo non è sufficiente. In una situazione straordinaria come quella che stiamo vivendo ritengo che ognuno di noi, nelle sue possibilità, abbia il dovere di investire sul nostro territorio e di creare ricchezza qui, scegliendo, per esempio, di trascorrere in Trentino le proprie ferie.

Quest’anno farò quindi le vacanze in Trentino- dove ancora non lo so- e sono certo che i nostri operatori sapranno offrirmi lo stesso servizio di eccellenza che spesso andiamo a cercare in altre località fuori provincia o all’estero: abbiamo le montagne più belle del mondo, i laghi più caratteristici del Paese e un patrimonio culturale invidiabile. Tutto quello che ci serve per una vacanza indimenticabile è qui, a pochi chilometri dalle nostre case: scegliamo il Trentino, scegliamo noi stessi.

Questo quanto dichiarato in una nota dal Consigliere provinciale, Devid Moranduzzo.