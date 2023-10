PATT * AUTONOMIA: « GRANDI CARNIVORI, FINALMENTE RICONOSCIUTA LA NOSTRA AUTONOMIA SULLA GESTIONE »

15.53 - venerdì 6 ottobre 2023

Ieri sera il Governo nazionale ha dato il via libera all’assestamento di bilancio della Provincia autonoma di Trento. La notizia è particolarmente importante perché la legge al suo interno contiene la modifica della legge trentina sui grandi carnivori prevedendo la possibilità di prelievo, cattura o abbattimento degli esemplari problematici senza la necessità di chiedere il parere all’Ispra.

Anche per quanto riguarda le azioni di dissuasione la nuova legge consentirà di intervenire sugli animali confidenti senza sottoporsi all’iter autorizzativo. Si tratta – ha ribadito il Segretario politico del Patt Simone Marchiori – di un passo in avanti fondamentale perché dimostra la condivisione del Governo sulla necessità di modificare l’attuale normativa in materia di grandi carnivori e l’opportunità di attribuire alla nostra autonomia la possibilità di intervenire direttamente quando si tratta di salvaguardare l’incolumità dei cittadini. D’ora in poi, si augurano gli autonomisti, ogni volta che si verificherà una situazione di potenziale pericolo, la Provincia è autorizzata ad intervenire senza ulteriori procedure.

Questa nuova legge – ha concluso Marchiori – riconosce la potestà legislativa della nostra autonomia e ci permette di restituire serenità agli abitanti della montagna e a coloro che esercitano le attività di allevamento. Di questo positivo risultato va dato atto al Presidente Fugatti di aver rappresentato in pieno le istanze degli autonomisti e di aver coltivato proficue relazioni con il Governo nazionale che ci hanno consentito di ottenere un primo importante risultato e, soprattutto, con questa legge viene ristabilita l’importanza e la prevalenza della vita umana. Con una frase: viene valorizzata la montagna difendendo le persone.