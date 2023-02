PAT * “TRENTO EEMI BAUHAUS WEEK”: SPINELLI, « COSTO ENERGIA, OLTRE A CALMIERARE L’EMERGENZA È NECESSARIO PENSARE AD INVESTIMENTI STRUTTURALI »

12.31 - martedì 14 febbraio 2023

L’assessore Spinelli ha inaugurato l’International Startup Fair a Palazzo della Regione.L’iniziativa si è svolta oggi nell’ambito della “Trento EEMI Bauhaus Week” per la finanza green e la riqualificazione energetica. Si è svolta oggi, martedì 14 febbraio, a Palazzo della Regione a Trento l’International Startup Fair, l’expo della riqualificazione energetica e dell’innovazione sostenibile organizzata da Trentino Sviluppo, dalla European Mortgage Federation e dall’Agenzia provinciale per le risorse idriche e l’energia nell’ambito della “Trento EEMI Bauhaus Week”. Presenti anche l’assessore provinciale allo Sviluppo economico, Ricerca e Lavoro Achille Spinelli e il segretario generale di EMF-ECBC (European Mortgage Federation – European Covered Bond Council) Luca Bertalot.

Sono 23 le startup e piccole imprese provenienti da tutta Europa che oggi si sono date appuntamento a Palazzo della Regione a Trento in occasione dell’International Startup Fair. L’expo è stata organizzata nell’ambito della “Trento EEMI Bauhaus Week”, la settimana della riqualificazione energetica e della finanza green organizzata da Trentino Sviluppo, European Mortgage Federation e Agenzia provinciale per le risorse idriche e l’energia.

A inaugurare la giornata di pitch e incontri b2b, l’assessore provinciale allo Sviluppo economico, Ricerca e Lavoro Achille Spinelli, che ha commentato: «Il costo dell’energia, come si è reso ancor più evidente negli ultimi mesi, ha un rilievo importante nel bilancio delle attività produttive. Pertanto, oltre a calmierare l’emergenza, è necessario pensare a investimenti strutturali e soluzioni a lungo termine in favore dell’efficientamento energetico del nostro territorio.

Tra quelle già intraprese, ricordo per esempio il progetto Eemmip per etichettare i prodotti finanziari che, aderendo alla tassonomia europea, favoriscono le riqualificazioni energetiche degli edifici. O ancora le numerose iniziative a favore della riqualificazione, anche in sinergia al Superbonus110% e gli strumenti a sostegno delle imprese trentine che si dotano di pannelli fotovoltaici. Ma anche i nostri centri di ricerca e incubatori d’impresa, in particolare Progetto Manifattura a Rovereto, dove gli studi più innovativi in materia di sostenibilità possono essere testati e trovare applicazione concreta in ambito business».

L’assessore poi, vista anche la presenza di una startup di Istanbul, ha manifestato la vicinanza delle istituzioni e dei cittadini trentini al popolo turco e siriano, colpiti dal terribile terremoto della scorsa settimana.

Il segretario generale di EMF – ECBC Luca Bertalot ha aggiunto: «Siamo di fronte ad una sfida storica senza precedenti con più di 200 milioni di case da rinnovare, città e mobilità da ridisegnare. Il nostro dovere è quindi quello di mettere in piedi un approccio sistemico con tutti gli attori di una nuova catena del valore che permetta di coniugare le esigenze dei cittadini con l’impianto politico del Green deal Europeo». A seguire, le startup – dai serramenti intelligenti alle turbine eoliche “compatte” da città – si sono presentate e hanno provato a immaginare nuovi modi per ottimizzare e mettere in rete le loro tecnologie.

Con gli interventi di Annastasia Seebohm, CEO, Brilliant Minds Foundation, Cristian Giacomini, CEO, Modefinance International e Martin Schweitzer, Managing Partner at 9 Inch Capital, è stato poi approfondito il tema dei mutui “verdi”, ovvero di quei prodotti finanziari che, valutando il risultato di una riqualificazione energetica, premiano gli interventi più efficienti e la filiera green, in modo da garantire un efficace sistema che supporti il cliente nell’effettuare gli interventi di efficientamento energetico della propria abitazione. Monica Carotta, direttrice dell’Area Attrazione Imprese di Trentino Sviluppo ha infine illustrato le diverse opportunità di crescita per aziende e startup offerte dal “sistema Trentino”.

La “Trento EEMI Bauhaus Week” proseguirà domani mattina con un panel sul ruolo delle amministrazioni pubbliche nella transizione energetica, con un focus sulle best policy di Spagna, Ungheria e con i rappresentanti di Banca d’Italia, OCSE, London School of Economics