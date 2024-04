PAT * AUTISMO E SCUOLA: « CONSEGNATO ALLA VICEPRESIDENTE GEROSA UN DOCUMENTO DI PROPOSTE, SOTTOSCRITTO DA 1.086 CITTADINI »

14.11 - mercoledì 3 aprile 2024

Autismo e scuola, consegnato un documento di proposte alla Vicepresidente Gerosa.Il colloquio tra la vicepresidente Gerosa e un gruppo di genitori: al centro il supporto scolastico dei bambini con disturbi dello spettro autistico. Nella giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo, ieri martedì 2 aprile, una delegazione di genitori, rappresentanti di un gruppo formato da oltre 100 componenti, ha voluto incontrare la vicepresidente e assessore all’istruzione Francesca Gerosa per consegnarle un documento di proposte sottoscritto da 1.086 cittadini di tutto il Trentino, solidali con le loro richieste. La finalità dell’incontro è stata quella di chiedere alla Vicepresidente un supporto per i propri figli nelle scuole, attraverso un percorso di accompagnamento e sostegno che sia costante nel tempo e adeguato alle esigenze specifiche di ogni alunno che manifesta disturbi dello spettro autistico.

“Ho promesso un mio impegno concreto per trovare le soluzioni migliori e le risorse necessarie, di fronte a quella che ritengo la giusta richiesta dei genitori per un confronto. Da parte mia quindi è già stata data la disponibilità ad organizzare un nuovo incontro, insieme agli uffici competenti, con l’obiettivo di approfondire le proposte delle famiglie”, così l’assessore Gerosa a margine dell’incontro odierno con un gruppo di genitori di bambini affetti da disturbo dello spettro autistico.

“Il tema è complesso, ritengo importante avere la giusta sensibilità per affrontarlo – ha spiegato Gerosa –. Non può esserci civiltà senza sensibilità, senza formazione, senza inclusione e senza la comprensione e solidarietà verso le famiglie che vivono una difficoltà quotidiana. Stiamo parlando di un problema molto sentito e sul quale mi confronterò anche con l’assessore alla sanità Mario Tonina per approfondire la tematica in modo ampio e trasversale rispetto alle diverse competenze”.