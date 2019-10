GRUPPO CONSILIARE PROVINCIALE PATT * COMMISSIONE AFFIDO MINORI: « NON NE FACCIAMO, POICHé SALVINI LA HA ORDINATA IN TUTTA ITALIA »

Il Patt non farà parte di questa commissione. Commissione che si fa per ordine di Salvini che l’ha ordinata in tutta Italia. E allora la fanno anche qui.

Le commissioni di inchiesta si fanno se c’è’ un fumus di gravi problematiche altrimenti si usava la commissione consiliare che si occupa di sociale si chiede una verifica e approfondimento all’assessore e poi semmai se ci sono estremi si fa anche l’inchiesta.

Ma fare inchieste senza avere una specifica e circostanziata criticità ha solo il sapore di un uso mediatico come del resto il loro capo ha già ampliante fatto in Italia.

E questi aspetti non sono da trattare mediaticamente.

Gruppo consiliare provinciale PATT