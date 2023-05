PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA (TN) * GRANDI CARNIVORI: FERRAZZA, « PROPONIAMO UN’ “UNITÀ PERMANENTE DI CONSULENZA ORSO”, AL SERVIZIO DEGLI ENTI LOCALI »

10.32 - martedì 16 maggio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Il presidente Walter Ferrazza ha informato i Comuni dell’iniziativa. Una “Unità permanente di consulenza orso” del Parco al servizio degli enti locali. Il Parco Naturale Adamello Brenta avanza una proposta concreta in materia di gestione degli orsi: istituire e mettere a disposizione delle comunità locali una “Unità permanente di consulenza orso”, che sia d’aiuto per affrontare i temi connessi alla presenza dei grandi carnivori sul territorio e concorra a realizzare una comunicazione massimamente efficace e corretta, tanto nei confronti dei residenti che dei visitatori.

La decisione è stata comunicata con lettera ai Comuni del Parco. “La nostra proposta – sottolinea il presidente Walter Ferrazza – vuole rappresentare un nuovo, concreto contributo alla gestione della convivenza fra le nostre comunità e i grandi carnivori. Vogliamo mettere a disposizione le nostre competenze, affiancandoci naturalmente all’operato dei Servizi forestali della Provincia di Trento e di tutti gli altri attori coinvolti in questa delicata problematica.

Sulle modalità di intervento di questo organo di consulenza permanente ci confronteremo a breve con i soggetti a cui di preferenza è rivolto; ci sentiamo però operativi fin d’ora per offrire il nostro supporto, forti dell’esperienza maturata con le nostre attività di ricerca scientifica e monitoraggio, che continueremo a svolgere regolarmente. Così come continueremo ad operare anche sul versante dell’educazione ambientale, rivolta a tutta la popolazione ma in particolare alle scuole. Conoscenza e formazione sono infatti gli strumenti più importanti di cui disponiamo per gestire le dinamiche di quest’area protetta”.