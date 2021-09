DEGASPERI (ONDA CIVICA TRENTINO) – INTERROGAZIONE: GIUNTA PROVINCIA TRENTO « PRIMO GIORNO DI SCUOLA O PROPAGANDA POLITICA? ASSESSORI PROFUSI IN VISITE A VARIE ISTITUZIONI SCOLASTICHE » 

Innanzitutto le visite sono state effettuate anche da assessori e assessori-consiglieri (oltre ai loro collaboratori) le cui deleghe nulla hanno a che vedere con la scuola. Da ciò si potrebbe dedurre che a tutti i consiglieri sia consentito accedere alle istituzioni scolastiche a piacere per portare il proprio saluto.

Non è chiaro se le visite siano state concordate secondo i protocolli che sovraintendono alle attività scolastiche e che, per interventi esterni, prevedono la condivisione del collegio docenti e del dirigente. A meno che, per le visite dei consiglieri-assessori, degli assessori e dei loro collaboratori non esistano procedure particolari.

Ciò vale a maggior ragione in tempi di Covid ed in particolare nella giornata in cui sono entrate in vigore puntuali restrizioni e verifiche. Non avendo la giunta provinciale ritenuto di derogare rispetto agli obblighi previsti dal governo, per l’accesso agli edifici scolastici a partire proprio dal 13 settembre è infatti obbligatorio esibire il green pass. E’ quindi ragionevole immaginare che il possesso di tale documento, richiesto a insegnanti, impiegati, collaboratori e genitori sia stato accertato anche per i politici e i loro collaboratori, tenuto conto anche dei dubbi espressi sulla stampa dal presidente Fugatti circa le vaccinazioni dei suoi assessori.