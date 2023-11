PALAZZO CHIGI * PRO VITA E FAMIGLIA: « PREMIER MELONI, ” LA VIOLENZA CONDANNATA SEMPRE ” / PRESIDENTE BRANDI, ” NON VI SONO OMICIDI DI PRIMO O SECONDO GRADO ” »

09.46 - lunedì 27 novembre 2023

Non non so come si pensi di combattere la violenza contro le donne rendendosi protagonisti di intollerabili atti di violenza e intimidazione come quelli avvenuti sabato a danno dell’associazione Pro Vita e Famiglia.