OSSERVATORIO BRENNERO * BYPASS TRENTO: « RIMANDATO A FINE LUGLIO IL NOSTRO SOPRALLUOGO, PER INDAGINE DI “APPA“ E “NOE“ »

17.00 - mercoledì 19 luglio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all'Agenzia Opinione)

In data odierna si sarebbe dovuto svolgere il sopralluogo al cantiere bypass di Trento da parte dell’Osservatorio. Il sopralluogo non c’è però stato in conseguenza di un sopralluogo, che non era noto all’Osservatorio, di Appa e Noe avviato questa mattina che, comprensibilmente, non ha consentito lo svolgimento in contemporanea di altro sopralluogo.

Il Coordinatore ha però avuto modo, oggi, di confrontarsi con l’ing. Damiano Beschin di RFI sull’andamento del cantiere.

Al riguardo si ritiene corretto precisare, sulla base delle informazioni avute da RFI, quanto segue:

– il rispetto degli adempimenti connessi alla gestione del cantiere è, ovviamente, di competenza del Consorzio Tridentum e non di RFI che, limitatamente agli adempimenti spettanti all’appaltante, sta monitorando la gestione dello stesso;

– ad oggi RFI non ha motivo di ritenere sussistano comportamenti inadeguati del Consorzio rispetto alla gestione del cantiere;

– il sopralluogo dell’Osservatorio, non finalizzato ad attività ispettive di competenza di specifiche autorità a ciò preposte ma solo a quanto sancito da Provincia di Trento, Comune di Trento e RFI nello specifico protocollo sottoscritto il 6 marzo u.s., verrà effettuato tra qualche giorno e comunque, indicativamente, entro fine luglio.

Osservatorio Brennero

Stefano Robol