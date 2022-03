RAI 3 – ” AGORÀ ” * « LA GUERRA IN UCRAINA E LA REAZIONE INTERNAZIONALE, L’EUROPA UNITA NELL’ACCOGLIENZA »

20.49 - mercoledì 9 marzo 2022

Kiev e Mosca: accordo sui corridoi umanitari, ma i tank russi avanzano e le bombe distruggono case e ospedali. Erdogan chiama Putin: la Turchia si offre di mediare. Il vertice ad Antalya e il ruolo della Cina nel conflitto. L’esodo dei rifugiati in salvo dalle bombe e – come ogni giovedì – i sondaggi di Emg Different in esclusiva.

Questi sono i temi della puntata di “Agorà” di giovedì10 marzo, in onda dalle 8.00 alle 9.45 su Rai3.

Ospiti di Luisella Costamagna saranno: Stefano Fassina, Deputato Leu; Giorgio Mulé, Sottosegretario alla Difesa, Forza Italia; Ferruccio de Bortoli, Corriere della Sera; Roberto Arditti, Direttore Editoriale Formiche; Paola Tommasi, Libero; Simone Spetia, Radio 24; Amedeo Ricucci; Mauro Lusetti, Presidente Legacoop;

Andrea Polo, Facile.It; Fabrizio Masia, sondaggista.

Il dramma dei rifugiati scappati dalle bombe: i soccorsi in Ucraina e la macchina dell’accoglienza in Italia. I numeri della catastrofe umanitaria e il sostegno dall’Occidente.

Non solo aiuti umanitari: la rotta delle armi.

Dalle 9.45 alle 10.30 ospiti di Senio Bonini saranno: Raffaela Milano, Save The Children; Claudio Bertolotti, analista militare Ispi; Antonio Di Bella