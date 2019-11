GIUNTA REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE  * FORMAZIONE PERSONALE UFFICI GIUDIZIARI: « APPROVATO IL PROGETTO TRIENNALE, SODDISFATTO IL VICEPRESIDENTE FUGATTI »

Regione: progetto formativo triennale per il personale giudiziario. Approvato dalla Giunta regionale il progetto triennale di formazione del personale degli uffici giudiziari. Soddisfazione da parte del vicepresidente Fugatti.

Nella seduta del 28 novembre la Giunta regionale ha approvato un progetto formativo triennale per il personale in servizio presso gli uffici giudiziari. L’obiettivo del progetto è quello di formare i collaboratori tenendo conto delle particolari condizioni in cui tale personale si trova attualmente ad operare dopo il passaggio dallo Stato alla Regione. Nella realizzazione del piano triennale di formazione sono coinvolte la società in house della Regione T.S.M., la Corte d’Appello di Trento e la Facoltà di giurisprudenza dell’Università degli Studi di Trento. La formazione è rivolta sia al personale neoassunto che al personale in ruolo.

Una formazione mirata

I percorsi saranno articolati in modo diverso a seconda della tipologia di personale coinvolto in modo da permettere che l’attività formativa sia incentrata sulle specifiche esigenze formative e criticità riscontrate per ciascuna tipologia di dipendenti. Lo scopo è quello di far acquisire al personale degli uffici giudiziari consapevolezza della mission della Regione nei confronti dello Stato e dei cittadini, e della responsabilità di concorrere alla fornitura di un servizio dedicato ai cittadini; rafforzare le competenze giuridiche del personale ed in particolare i fondamenti in materia di processo civile e penale, diritto di accesso agli atti, diritto alla riservatezza e delle attività tipiche di cancelleria; rafforzare le competenze in materia di “soft skills”, come la comunicazione e la relazione con gli utenti e con i colleghi, le capacità di gestione dei gruppi di lavoro.

La Regione investe nella formazione

Soddisfatto il vicepresidente della Giunta regionale, Maurizio Fugatti, competente per il settore in quanto “la formazione dei collaboratori del settore della giustizia sta particolarmente a cuore alla Regione soprattutto in questa fase successiva al passaggio della competenza dallo Stato appunto all’Ente territoriale. Un’ulteriore testimonianza che la Regione investe costantemente sulla formazione dei propri collaboratori”. Il costo complessivo della formazione triennale ammonta ad oltre 119.000 euro.