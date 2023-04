ORDINE MEDICI FIRENZE * PSICHIATRA CAPOVANI AGGREDITA: PRESIDENTE DATTOLO, “TROPPI ALLARMI INASCOLTATI, SERVONO PREVENZIONE E SENSIBILIZZAZIONE “

14.51 - domenica 23 aprile 2023

Psichiatra aggredita, Medici Firenze: “Troppi allarmi inascoltati”. Il presidente dell’Ordine Dattolo: “Servono iniziative di prevenzione e un grande lavoro di sensibilizzazione”.

“Il primo pensiero va a Barbara Capovani, aggredita barbaramente fuori dall’ospedale in cui lavora come psichiatra, ai suoi figli e alla sua famiglia. Il secondo pensiero è una domanda molto amara: quanto tempo ancora ci vorrà per far capire a tutti che il medico è un alleato e non un nemico del paziente?”.

Il presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoriatri di Firenze, Pietro Dattolo, esprime così vicinanza alla famiglia e ai colleghi di Barbara Capovani, la psichiatra aggredita fuori dall’ospedale di Santa Chiara a Pisa.

“Poco più di un mese fa – ricorda Dattolo – avevamo rilanciato l’allarme sulle aggressioni ai colleghi in occasione della Giornata nazionale contro la violenza nei confronti degli operatori nazionali. Una piaga italiana di cui la Toscana è tutt’altro che esente. Purtroppo la sensazione è che le nostre parole, come quelle della nostra Federazione nazionale, siano state portate via dal vento. Sono troppi gli allarmi inascoltati, non solo il nostro”.

“Servono – conclude Dattolo – iniziative concrete per permettere a medici e infermieri di poter lavorare in sicurezza, iniziative da concordaree con la Prefettura e le direzioni Asl, e serve soprattutto un grande lavoro culturale, di sensibilizzazione, per far capire ai pazienti che noi siamo dalla loro parte, non contro”.