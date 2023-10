ORDINE INGEGNERI – TRENTO * “GIORNATA DELL’INNOVAZIONE”: « IL 17/10 LA QUINTA EDIZIONE, OSPITE D’ONORE L’INVENTORE FEDERICO FAGGIN “PADRE” DI MICROCHIP E TOUCH SCREEN »

10.00 - giovedì 12 ottobre 2023

È in programma il prossimo 17 ottobre, dalle 14 alle 18 negli spazi della Sala formazione Itas “Bondone, Calisio, Marzola”, in viale Olivetti 36 a Trento, la quinta edizione della Giornata dell’innovazione, organizzata dall’Ordine degli Ingegneri della provincia di Trento, attraverso la sua Commissione Innovazione, quest’anno dal titolo “Il percorso dell’innovazione”.

Ospite d’onore e Keynote speaker dell’evento sarà Federico Faggin, fisico, inventore e imprenditore, che verrà intervistato dal Consigliere ing. Stefano Menapace, referente per il Consiglio della Commissione Innovazione, sul tema “L’innovazione silenziosa”.

Faggin, nato a Vicenza nel 1941, è noto per essere il “padre” del microchip e uno dei primi ad aver progettato il touchscreen. Fu lui, infatti, il capo progetto e progettista dell’Intel 4004 e responsabile dello sviluppo dei microprocessori 8008, 4040 e 8080 e delle relative architetture. Fu anche lo sviluppatore della tecnologia MOS con gate di silicio, che permise la fabbricazione dei primi microprocessori e delle memorie EPROM e RAM dinamiche e sensori CCD, elementi essenziali per la digitalizzazione dell’informazione. Ricerche di fondamentale importanza nell’ambito tecnologico, come quelle che, alla fine degli anni ‘80 portarono la Synaptics, azienda da lui co-fondata, a sviluppare i primi touchpad e touch screen.

“Prima di Faggin, la Silicon Valley era semplicemente la valley”, disse di lui nientemeno che Bill Gates, riconoscendo l’importanza del lavoro del fisico italiano, insignito nel 2010 della Medaglia Nazionale per la Tecnologia e l’Innovazione dal presidente degli Stati Uniti Barack Obama, per l’invenzione del microprocessore, e nel 2019 del titolo di Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana su iniziativa del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

L’intervento di Faggin è previsto per le ore 14.15, dopo i saluti istituzionali dell’Ing. Silvia Di Rosa, Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Trento. A seguire, la Giornata dell’Innovazione proporrà quindi una sessione di formazione a cura dell’ing. Federico Meneghello, membro della Commissione Sistemi di Gestione e Normazione dell’Ordine degli ingegneri di Milano, su “L’analisi delle esigenze”; subito dopo una sessione di presentazione dell’esperienza dell’azienda Skopia, specializzata negli Studi di Futuro e nell’Anticipazione.

Dopo una breve pausa, il programma riprenderà con una seconda sessione di formazione sullo “sviluppo e validazione della soluzione (prototipazione, design): il metodo APQP”, a cura dell’ing. Roberta De Nisi, co-coordinatrice della commissione Innovazione dell’Ordine degli ingegneri di Trento, e una sessione di presentazione su “La prototipazione in BM Group Polytec”; quindi alle 17, una sessione di formazione a cura del dott. Tommaso Bebi, CEO di Enchora, su “Business plan e lancio del prodotto” e una sessione di presentazione su “il business plan in Glassform.AI SpA”, prima delle conclusioni e di un momento finale dedicato ad un aperitivo di networking.

La partecipazione all’evento è aperta a tutti previa registrazione al link https://trento.ing4.it/ISFormazione-Trento/frontale-il-percorso-dellinnovazione-dallesperienza-di-federico-faggin-alle-moderne-metodologie-per–corso-651.xhtml, e consente l’acquisizione di 4 crediti formativi come “seminario” per gli ingegneri.

La quinta edizione della “Giornata dell’Innovazione” è organizzata dall’Ordine degli Ingegneri della provincia di Trento, con il patrocinio di Università di Trento, Provincia di Trento, Fondazione Negrelli, Habitech, Arca, Polo Edilizia 4.0, Consiglio nazionale per le ricerche, Tsm|step, Trentino Sviluppo e ITAS Mutua.