ORA RISPETTO PER TUTTI GLI ANIMALI – SÌ ABOLIAMO LA CACCIA – ONDA – RINASCITA ROVERETO – PAN EPPAA * “ CACCIA IN TRENTINO E REFERENDUM ABROGATIVO”: « CONFERENZA STAMPA A GARDOLO, 20/10 ORE 20.00 »

Oggi mercoledì 20 ottobre alle ore 20.00 presso la Sala Circoscrizionale di Gardolo in via Marco Pola n.6, il Movimento “ORA RISPETTO PER TUTTI GLI ANIMALI”, il Comitato “SI ABOLIAMO LA CACCIA” in collaborazione con “ONDA CIVICA TRENTINO”, “RINASCITA ROVERETO” e “PAN EPPAA Trento” organizzano una serata informativa sul referendum nazionale abrogativo contro la caccia dal titolo “La caccia in Trentino e il referendum abrogativo”.

Nel corso della serata verranno esposte le motivazioni che stanno alla base del referendum e verranno spiegati i relativi quesiti referendari secondo la seguente scaletta:

Cos’è realmente la caccia ( Adriano Pellegrini – PAN EPPAA Trento)

La gestione della caccia in Trentino (Filippo Degasperi – consigliere provinciale Onda civica)

I referendum abrogativi contro la caccia (Roberto Caraceni – Comitato SI aboliamo la caccia; Nicola Paoli – ORA rispetto per tutti gli animali)

A moderare la serata sarà Gloria Canestrini – Rinascita Rovereto e COLT Legalità e Trasparenza.