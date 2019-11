RAI 1 * “ LINEA VERDE LIFE “: « SABATO 2 NOVEMBRE UN VIAGGIO NEL TERRITORIO DI ACQUI TERME E DELL’ALTO MONFERRATO »

Linea Verde Life. Viaggio in Piemonte. Marcello Masi e Daniela Ferolla con la puntata di “Linea Verde Life”, in onda sabato 2 novembre, alle 12.20, su Rai1, condurranno i telespettatori in Piemonte, nella provincia di Alessandria, per un viaggio nel territorio di Acqui Terme e dell’Alto Monferrato. Energie rinnovabili e bioedilizia, tecnologia e sostenibilità nel contrasto alla frode alimentare, ma anche eco bio turismo, nuovi stili di vita e affermazione della tradizione: questi i temi affrontati in un percorso che si snoda tra colline e distretti tecnologici, passando per le vie del centro cittadino, in cerca di eccellenze e sapori tipici nelle botteghe storiche. E poi ancora gusto e stagionalità nella ricetta di Federica De Denaro, realizzata con il meglio dei prodotti di questo tratto generoso di Piemonte.