OPI * “GIORNATA INTERNAZIONALE INFERMIERE 2023“: « CON SEGNANA – DORI – PEDROTTI, “APPUNTAMENTO ALLA FILARMONICA DI TRENTO (12/5 – 15.30) »

Il 12 maggio l’appuntamento dal titolo “Il talento degli infermieri: arte e scienza in evoluzione”. Venerdì 12 maggio, dalle ore 15:30 alle ore 18:30, si terrà presso la sala concerti della Filarmonica di Trento (via Giuseppe Verdi 30) la consueta ed annuale celebrazione della Giornata internazionale dell’infermiere 2023.

Nella prima parte dell’evento si svolgeranno gli interventi istituzionali del presidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche della Provincia di Trento, Daniel Pedrotti, del presidente della Consulta provinciale per la salute Renzo Dori ed infine dell’assessora alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia della Provincia Autonoma di Trento Stefania Segnana.

Seguirà la lectio magistralis “Comprendere il presente per immaginare il futuro della professione infermieristica” di Luisa Saiani, infermiera iscritta all’Ordine di Trento e professoressa ordinaria di Scienze Infermieristiche presso l’Università degli Studi di Verona.

Cuore dell’appuntamento sarà la successiva tavola rotonda, alla quale interverranno infermieri specialisti in diversi ambiti clinici e della formazione, e studenti del corso di laurea in infermieristica, per portare le proprie testimonianze ed esperienze rispetto ad una professione in costante evoluzione e cruciale per l’impatto sugli esiti di salute dei cittadini e per il sistema sanitario.

Verranno poi presentati i risultati preliminari del progetto OPI incontra gli iscritti e si celebreranno i nuovi infermieri che hanno completato l’iscrizione all’Ordine nel 2023, dando loro un benvenuto nella comunità professionale.

Cogliamo l’occasione per evidenziare qualche numero della professione infermieristica in Provincia, presentato dall’OPI Trento lo scorso 30 marzo in occasione dell’Assemblea Annuale: in Trentino ad oggi si contano 4.473 infermieri iscritti all’albo (dei quali 46 pediatrici). Complessivamente, nella nostra Provincia si sono registrate lo scorso anno 175 nuove iscrizioni all’OPI. L’84% degli iscritti sono donne (3.758), mentre gli uomini si attestano al 16% (cioè 715). La fascia d’età maggiormente rappresentata è quella che va dai 46 ai 50 anni, precisamente 753 infermieri (il 16.83%), 717 in quella 51-55 (cioè il 16,02%) ed infine 576 sono quelli compresi tra i 56 e i 60 anni (ovvero l’12,87%), anche se si registra una notevole “popolazione” nella fascia 26-30 anni, con un totale di 568 infermieri (il 12,69% del totale). Qualche confronto poi tra il nostro territorio e il panorama nazionale ed europeo: in Trentino si contano 7,7 infermieri ogni mille abitanti, dato decisamente più alto rispetto al resto d’Italia (6,6 / 1.000), ma ancora inferiore alla media OCSE, che registra 8,6 infermieri ogni mille abitanti. Tornando al nostro territorio, si stima una carenza di infermieri compresa tra i 433 ed i 453, di cui 253 andrebbero a colmare le lacune strutturali e poco meno di 200 servirebbero per ricoprire il ruolo di infermieri di famiglia e comunità.