ON. URZÌ (FDI ) * REPLICA A SPINELLI: « MIA VISITA A FAMIGLIA PAPI, IL SELFIE RIVENDICA LA VICINANZA DELLE ISTITUZIONI »

Urzì (FdI): Errore in buona fede quello dell’amico Spinelli di marcare le distanze delle istituzioni dalla tragedia di Andrea Papi*. Ho letto la nota dell’amico Achille Spinelli in relazione alla mia visita alla famiglia Papi, alla quale ho comunicato non solo tutta la solidarietà del partito di Fratelli d’Italia che rappresento per l’indicibile dolore legato alla perdita di Andrea, ucciso da un orso, ma a cui ho promesso anche che non ci daremo pace fino a quando non avremo contribuito ad ad ogni livello, come stiamo facendo da mesi, a restituire ai trentini il diritto di vivere la montagna senza l’angoscia di essere aggrediti da un animale predatore.

L’amico assessore Spinelli si duole del mio selfie davanti allo striscione che recita: giustizia per Andrea! Sono certo che la collaborazione che avremo nella futura maggioranza provinciale in cui Fratelli d’Italia rivestirà un ruolo centrale lo convincerà di quanto sia meglio dolersi di tutto ciò che non è stato fatto per evitare la tragedia piuttosto che di un selfie. Anzi il selfie rivendica la vicinanza delle istituzioni, ed io sono parte di una di queste, il parlamento, alla famiglia che sono certo avrebbe gradito molto anche la vicinanza dello stesso assessore Spinelli e magari un suo selfie di fronte all’immagine di Andrea per richiamare a se stesso, alla propria coscienza ma soprattutto alla coscienza collettiva il dovere di non dimenticare questa drammatica vicenda personale che però è una storia che riguarda tutta la comunità trentina.

Anzi inviterei l’assessore Spinelli, l’amico Achille, la prossima volta a venire con me in Val di Sole perché i cittadini hanno il diritto alla vicinanza dei propri rappresentanti politici, non amano i burocrati lontani dal popolo e dai selfie. Credo sia stato un errore in buona fede quello dell’assessore nel rivendicare ancora una volta la distanza di un certo modo di concepire le istituzioni dalla tragedia di Andrea Papi. Per questo c’era bisogno di FdI che marcasse la differenza.

