ON. URZÌ (FDI) * GIUNTA: « GEROSA NOMINATA VICEPRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI TRENTO, NOI PROTAGONISTI DEI PROSSIMI CINQUE ANNI »

09.40 - giovedì 7 dicembre 2023

TRENTO, GEROSA (FDI) NOMINATA VICEPRESIDENTE DELLA PROVINCIA. URZÌ (FDI): “PROTAGONISTI DEI PROSSIMI CINQUE ANNI”.

“Vedere riconoscere finalmente a Fratelli D’Italia la seconda carica della Provincia autonoma di Trento, come era nei patti, rende tutto il partito orgoglioso e riconosce il ruolo che spettava alla comunità politica che fieramente ha sostenuto una lunga battaglia elettorale e successivamente ha orgogliosamente rivendicato le funzioni che serviranno a rendere tangibile la presenza nella maggioranza. Ora si tratterà di definire i ruoli nell’ambito del consiglio provinciale e della Regione. Ma oggi è il giorno in cui la presenza di Fratelli d’Italia trova la sua più alta collocazione, al fianco del Presidente in carica, sostituto di esso nelle necessità, con un maxi assessorato come bagaglio in cui si rende perfettamente riconoscibile il ruolo della nostra comunità politica.

Tenacia? Determinazione? No, semplicemente coerenza, ossia i segni distintivi dell’azione di governo che ci ha indicato Giorgia Meloni. Abbiamo portato una donna alla vicepresidenza, con generosità ci eravamo messi a disposizione di una coalizione, lealmente la sosterremo così come lealmente attendevamo il riconoscimento. Ringrazio il gruppo compatto senza cui Francesca Gerosa e FdI non vedrebbe riconosciuto il ruolo che ha: Carlo Daldoss, Christian Girardi, Daniele Biada.

Tutti avranno un loro ruolo nel partito e nelle istituzioni. E lo avranno da protagonisti in questa legislatura. Oggi iniziamo, ma è solo l’inizio. Poi definiremo tutti gli altri ruoli e saremo subito al lavoro. Lo avevamo promesso: FDI avrebbe lasciato l’impronta in questa legislatura e lo farà. Complimenti a Francesca Gerosa. Le sue competenze sono importanti , siamo certi che con l’aiuto di tutto il partito e di tutto il gruppo consiliare potrà dare grandi soddisfazioni al Trentino”.

Così in una nota l’On. Alessandro Urzì, Commissario provinciale Fratelli D’Italia Trentino.