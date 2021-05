PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * SCUOLA INFANZIA: « 7.313 FAMIGLIE CONFERMANO LA FREQUENZA PER IL MESE ESTIVO SUPPLEMENTARE, CHIUSE LE ISCRIZIONI »

Scuola infanzia: 7.313 famiglie confermano la frequenza per il mese estivo supplementare. Chiuse nella serata di ieri le iscrizioni al servizio.

Si sono chiuse regolarmente, nella serata di ieri, le iscrizioni online effettuate dalle famiglie interessate alla conferma della frequenza dei propri figli alla scuola dell’infanzia, per un ulteriore mese nel periodo estivo 2021.

Soddisfazione per il riscontro positivo delle famiglie al servizio scolastico è stata espressa dall’assessore all’istruzione Mirko Bisesti. “Numeri in crescita rispetto allo scorso anno – ha confermato Bisesti – L’adesione per l’estate 2021 riguarda più di 7.000 bambini sui 14.000 iscritti. Ora gli uffici provvederanno a formare i gruppi/sezione e a progettare gli interventi didattici e le attività, privilegiando quelle all’aperto. I numeri ci confermano quanto emerso dal sondaggio effettuato nel mese di marzo, crediamo che questa offerta formativa possa in parte alleggerire le problematiche affrontate dalle famiglie e dai bambini stessi in questi mesi di pandemia”.

Le domande trasmesse in modalità telematica sono 7.313. Di queste 3.826 provengono da famiglie i cui bimbi sono iscritti alle scuole della Federazione Provinciale Scuole Materne, 2.626 alle Scuole Provinciali, 544 a Coesi e 317 a scuole a gestione autonoma.

L’attivazione del servizio, come è noto, avviene con un minimo di 5 bambini iscritti per le scuole monosezionali e 7 per le altre scuole. Le scuole nelle quali sarà erogato sono dunque la quasi totalità, ad eccezione di due scuole che non hanno raggiunto il numero minimo di richieste.

La copertura oraria sarà di almeno 7 ore al giorno, secondo l’attuale orario di apertura della propria scuola dell’infanzia. Anche nel periodo estivo è inoltre confermato il prolungamento dell’orario giornaliero di massimo 2 ore per coloro che ne hanno già usufruito durante l’anno, in base alle adesioni pervenute.