RTL 102.5 – “ POWER HITS ESTATE 2020 ” * «  I BOOMDABASH & ALESSANDRA AMOROSO IN TESTA NELLA CLASSIFICA DELLA NONA SETTIMANA, A SEGUIRE ACHILLE LAURO / TAKAGI & KETRA »

La classifica di “RTL 102.5 POWER HITS ESTATE 2020” della nona settimana vede ancora invariato il primo posto con I BOOMDABASH & ALESSANDRA AMOROSO. A seguire ACHILLE LAURO, TAKAGI & KETRA feat. ELODIE, MARIAH e GIPSY KINGS, IRAMA E PURPLE DISCO MACHINE.

La classifica è stata svelata, come ogni domenica, in diretta su RTL 102.5.

I BOOMDABASH & ALESSANDRA AMOROSO in collegamento in diretta con RTL 102.5 hanno così commentato il primo posto: “Siamo felicissimi, ma con i piedi per terra. Penso che Karaoke sia il pezzo più bello che abbiamo scritto”.

La classifica del “POWER HITS ESTATE 2020”, l’unica classifica che decreta il vero tormentone dell’estate, si può continuare a votare sul sito www.rtl.it.

La classifica delle prime 50 canzoni suonate alla radio che premierà il tormentone dell’estate 2020 è realizzata da RTL 102.5, in collaborazione con EarOne. Come ogni anno la classifica verrà stilata ponderando il dato dell’airplay fornito da EarOne e il voto degli ascoltatori, che potranno esprimere la propria preferenza tramite il sito rtl.it.

Da lunedì a venerdì, dalle ore 16.00 alle ore 17.00 Fabrizio Ferrari e Matteo Campese annunceranno, in ognuno dei 5 giorni di trasmissione, 10 canzoni presenti nella classifica settimanale, nella posizione in cui si trovano in quel momento. Durante il weekend dalle 15.00 alle 17.00 invece, annunceranno i 50 brani in classifica: il sabato, dalla posizione nr.50 alla nr.26, e la domenica, dalla nr.25 alla prima posizione.

Tutte le info e il regolamento su www.rtl.it.