ON. DE BERTOLDI (FDI) * RIFORMA FISCALE: « FRUTTO DI COLLABORAZIONE CON GOVERNO ED ENTI INTERMEDI, AMPLIERÀ LA PLATEA DEI CONTRIBUENTI INTERESSATI »

17.59 - giovedì 21 dicembre 2023

“Grazie all’ottimo lavoro della commissione, che ha saputo interagire con il governo e con gli enti intermedi come le organizzazioni professionali (tra esse quella dei commercialisti) per ottenere una riforma fiscale realizzabile, si è giunti oggi, tra le altre, ad una importante deliberazione. E’ quella relativa al superamento, per l’accesso al concordato biennale, della soglia ‘punteggio 8’ negli indici sintetici di affidabilità fiscale, che permetterà di ampliare la platea dei contribuenti interessati. Molto utile, di conseguenza, la richiesta di riformulare il calendario fiscale, in modo da consentire ai professionisti impegnati ad assistere i clienti nella determinazione del concordato un lavoro più agevole ed efficace”. Così il deputato di Fratelli d’Italia Andrea de Bertoldi, componente della commissione Finanze di Montecitorio.