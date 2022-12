COMUNE TRENTO * EMERGENZA FREDDO: « ACCOGLIENZA RICHIEDENTI ASILO, DOMANI APRE L’EX SCUOLA BELLESINI (A DISPOSIZIONE 24 POSTI LETTO) »

19.09 - martedì 13 dicembre 2022

Accoglienza ai richiedenti asilo, domani apre l’ex scuola Bellesini. Domani l’ex scuola Bellesini, in via Stoppani nel quartiere di Cristo Re, aprirà per accogliere le persone che attualmente dormono all’addiaccio. Si tratta di richiedenti asilo, per lo più pachistani, che hanno appena iniziato l’iter per il riconoscimento dello status di rifugiato e che sono privi dei requisiti necessari per essere ammessi nelle altre strutture di accoglienza presenti in città.

A gestire l’ex scuola Bellesini, che metterà a disposizione 24 posti letto, è il Centro Astalli. L’ammissione dei richiedenti asilo sarà concordata con il Commissariato di governo e con il Cinformi. Sarà data priorità alle persone che hanno particolari problemi di salute.