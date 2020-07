CHEBANCA * BILANCIO – 30 GIUGNO 2020: « UTILE LORDO IN CRESCITA DEL 2% A 48,1 MLN, TREND DI RICAVI POSITIVO NELL’ULTIMO TRIMESTRE A 80,5 MLN (+3%) »

Pur in un contesto generale di estrema criticità CheBanca! chiude l’esercizio 2019/20 con ottimi risultati commerciali a testimonianza della resilienza e della flessibilità del proprio modello di business.

Ricavi ed utile lordo in progresso confermano il continuo processo di crescita

Masse in crescita a €27,8mld (+9,5% a/a, +5,8% t/t) in tutte le sue componenti

AUM/AUA a €12,5mld (+21% a/a, 11,5% t/t), depositi a €15,3mld (+1,6% a/a, 1,5% t/t)

Raccolta netta da inizio anno a €2,6mld, di cui €2,3mld di NNM di AUM/AUA, in accelerata crescita nel secondo semestre

€0,8mld nel 1° semestre, €1,8mld nel 2°semestre

Distribuzione ampiamente potenziata per il terzo anno consecutivo:

868 professionisti e 192 punti vendita

n. 454 gestori affluent e premier (+9 a/a), cui riconducibili €1mld di NNM di AUM/AUA

n.414 consulenti finanziari (+79 a/a), cui riconducibili €1,3mld di NNM di AUM/AUA

107 Filiali CheBanca! e 85 uffici di Consulenti Finanziari (+15 a/a)

Ricavi ed utile lordo confermano il continuo sviluppo:

Ricavi a €317m (+7%), sempre più diversificati tra margine di interesse (€214m) e commissioni €102m (+19%)

Costi in aumento a €250m (+6%) per l’accresciuta operatività e distribuzione

Rettifiche di valore in incremento di €6m per impatti da pandemia Covid-19

Utile lordo in crescita del 2% a €48,1m

Trend di ricavi positivo nell’ultimo trimestre a €80,5m (+3%)