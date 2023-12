ON. DE BERTOLDI (FDI) * PREVIDENZA: « LO STATO GARANTISCA PROSPETTIVE DI SOSTENTAMENTO AI LIBERI PROFESSIONISTI »

16.41 - martedì 12 dicembre 2023

“Il centro studi ADEPP ha evidenziato che, dopo il Covid i redditi dei professionisti italiani sono in ripresa. Permangono, tuttavia, motivi di preoccupazione per l’invecchiamento delle categorie dei liberi professionisti, che potrebbe rappresentare, soprattutto in futuro, un problema di sostenibilità. E’ necessario, quindi, che lo Stato sappia garantire al sistema previdenziale privato dei liberi professionisti delle prospettive di crescita e sostenimento anche con riferimento alla riforma fiscale.

È quindi importante che vengano attuate le misure previste nella riforma fiscale, come la riduzione della tassazione su plusvalenze e capital games, dopo 10 anni, è opportuno arrivi finalmente a destinazione il decreto sugli investimenti, che porterebbe certezza e garanzia di sostenibilità per le casse di previdenza”. Così il deputato di Fratelli d’Italia Andrea De Bertoldi componente della commissione Finanza a Montecitorio, a margine dei lavori di presentazione del rapporto Adepp sulla previdenza privata 2023.

