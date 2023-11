ON. DE BERTOLDI (FDI) * MANOVRA: « CRESCITA DEL PAESE, COMMERCIALISTI COINVOLTI NELLE POLITICHE DI SVILUPPO ED INVESTIMENTO »

16.05 - venerdì 24 novembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

“Il governo Meloni ha scritto una legge di bilancio prudente e attenta all’equilibrio dei conti pubblici per non compromettere la solidità finanziaria del nostro Paese ma, allo stesso tempo, sta cercando di trattare in Europa una revisione del patto di stabilità che sia nell’ottica della crescita e della stabilità e che, quindi, permetta di attivare politiche espansive e di investimento come da sempre nei programmi del centrodestra.

In quest’ottica il ruolo dei commercialisti sarà ancora più importante e strategico per un Paese che, pur rispettando i conti pubblici, sa di dover crescere, di dover credere nell’impresa e nei professionisti, e che chiede però il tempo di poter attuare questo in piena coerenza con le politiche dell’Unione Europea”. Così il deputato di Fratelli d’Italia Andrea de Bertoldi, componente della commissione finanze e coordinatore della consulta dei parlamentari commercialisti.