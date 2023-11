ON. DE BERTOLDI (FDI) * LAVORO: « PROFESSIONI LIBERALI, PILASTRO DEL NOSTRO SISTEMA ECONOMICO »

17.45 - giovedì 30 novembre 2023



“Il rapporto 2023 sulle libere professioni, presentato oggi al Cnel da Confprofessioni, può essere commentato in chiaroscuro. È sicuramente apprezzabile, infatti, la ripresa dei redditi dei professionisti nel post COVID, ma altrettanto destano preoccupazione i dati sulla consistenza dei professionisti in Europa e in Italia negli ultimi anni, nonché la loro diversificazione per età. È fuori dubbio infatti che gli ultimi anni segnino un calo nel numero dei professionisti, un calo che è ancora più evidente e preoccupante se si considera che aumentano gli over 60 e diminuiscono gli under 40. Il tutto va poi letto, a fronte della crescita del numero dei laureati, sulla base di una diminuzione di coloro che scelgono le libere professioni. Vanno quindi date delle risposte tempestive perché le professioni liberali rappresentano un pilastro fondamentale nel sistema economico imprenditoriale italiano.

Bene quindi ha fatto il Viceministro Leo ad inserire nella delega fiscale la neutralità fiscale delle aggregazioni professionali, che costituiscono un necessario sviluppo della libera professione, e a prevedere la riduzione della tassazione per le casse di previdenza che intendano investire nell’economia reale. Smentisco al riguardo quelle voci che mettevano in dubbio la reale volontà del Governo di trasferire nei decreti attuativi tali prospettive”. Lo ha detto Andrea de Bertoldi, deputato di Fratelli d’Italia, durante la presentazione dell’VIII Rapporto sulle libere professioni in Italia che si è svolto oggi a Roma.

“Occorre anche tutelare maggiormente le professioni ordinistiche, che per formazione controllo, aggiornamento e responsabilità, rappresentano il cuore delle professioni liberali. Allo stesso tempo, è necessario garantire maggiori protezioni di welfare ai professionisti perseguendo la strada tracciata da un mio emendamento approvato nella legge di bilancio del 2022 sul differimento dei termini per malattia ed infortunio. Bisogna infatti estenderne la portata agli aspetti civilistici ed allargarne la copertura ai figli minori dei professionisti, per agevolare i giovani nell’avvicinamento alla professione, e alle famiglie nell’esercizio del lavoro autonomo”, ha concluso.